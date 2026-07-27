🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Eskalation gestoppt

    1393 Aufrufe 1393 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreis fällt nach Waffenpause zwischen USA und Iran

    Die vorläufige Waffenruhe zwischen den USA und Iran sorgt für Erleichterung an den Ölmärkten. Brent und WTI verlieren jeweils mehr als vier Prozent.

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorläufige Waffenruhe drückt Brent und WTI deutlich
    • Schifffahrt durch Hormus bleibt stark eingeschränkt
    • Unsicherheit durch Bab al Mandab und Ukrainekonflikt
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Eskalation gestoppt - Ölpreis fällt nach Waffenpause zwischen USA und Iran
    Foto: Dall-E

    Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn mit Kursverlusten auf die überraschende militärische Zurückhaltung der USA und Irans reagiert. Nachdem beide Seiten ihre gegenseitigen Angriffe über das Wochenende vorerst ausgesetzt haben, hoffen Investoren auf eine diplomatische Lösung des Konflikts. Die Aussicht auf eine Deeskalation ließ die Risikoaufschläge am Ölmarkt deutlich schrumpfen.

    Brent fiel am Montag im frühen Handel um 4,1 Prozent auf 92,12 US-Dollar je Barrel, während die US-Referenzsorte WTI 4,5 Prozent auf 84,72 US-Dollar nachgab. Zeitweise rutschte Brent sogar um 7,4 Prozent unter die Marke von 90 US-Dollar. Trotz der deutlichen Korrektur notiert Brent weiterhin mehr als 50 Prozent über dem Niveau zu Jahresbeginn.

    Militärische Pause weckt Hoffnungen auf diplomatische Lösung

    Auslöser der Kursbewegung war die Entscheidung der US-Regierung, ihre seit knapp zwei Wochen andauernden Luftangriffe gegen iranische Ziele vorerst auszusetzen. US-Botschafter Mike Waltz erklärte, US-Präsident Donald Trump habe eine Pause angeordnet, um diplomatischen Bemühungen mehr Raum zu geben.

    Nach Angaben von iranischen Vertretern wird auch Teheran seine militärischen Angriffe einstellen, solange die Vereinigten Staaten auf weitere Luftschläge verzichten. Vermittlungsversuche unter chinesischer Führung sollen die festgefahrenen diplomatischen Gespräche wieder in Gang bringen.

    Schifffahrt bleibt trotz Waffenruhe massiv eingeschränkt

    Von einer vollständigen Normalisierung der globalen Lieferketten kann jedoch noch keine Rede sein. Die Schifffahrt durch die strategisch wichtige Straße von Hormus bleibt weiterhin erheblich beeinträchtigt. Am Wochenende passierten laut Schifffahrtsdaten weniger als zehn Rohstofffrachter pro Tag die Meerenge.

    Experten warnen daher davor, die aktuelle Entspannung überzubewerten. Viele Reedereien würden zunächst abwarten, bevor sie wieder verstärkt Tanker in die Region schicken. Das Sicherheitsrisiko werde weiterhin als hoch eingeschätzt.

    Auch Bab al-Mandab bleibt Risikofaktor

    Zusätzliche Unsicherheit kommt von der zweiten wichtigen Handelsroute zwischen Rotem Meer und Golf von Aden.

    Nachdem Huthi-Rebellen aus dem Jemen saudische Ölanlagen an der Küste des Roten Meeres angegriffen hatten, ging auch der Schiffsverkehr durch die Meerenge Bab al-Mandab zurück. Zwar konnte ein weiterer chinesischer Supertanker die Passage erfolgreich durchqueren, dennoch bleibt die Lage angespannt.

    Ukraine-Krieg sorgt für Unsicherheit

    Zusätzlich belasten die Angriffe ukrainischer Drohnen auf russische Schiffe und Raffinerien weiterhin die globale Angebotslage. Sollten sich die Unterbrechungen der Lieferketten verfestigen, könnte dies die Rohölpreise wieder nach oben treiben und gleichzeitig den Inflationsdruck erhöhen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Eskalation gestoppt Ölpreis fällt nach Waffenpause zwischen USA und Iran Die vorläufige Waffenruhe zwischen den USA und Iran sorgt für Erleichterung an den Ölmärkten. Brent und WTI verlieren jeweils mehr als vier Prozent.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     