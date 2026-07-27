Ölpreis fällt nach Waffenpause zwischen USA und Iran

Brent fiel am Montag im frühen Handel um 4,1 Prozent auf 92,12 US-Dollar je Barrel, während die US-Referenzsorte WTI 4,5 Prozent auf 84,72 US-Dollar nachgab. Zeitweise rutschte Brent sogar um 7,4 Prozent unter die Marke von 90 US-Dollar. Trotz der deutlichen Korrektur notiert Brent weiterhin mehr als 50 Prozent über dem Niveau zu Jahresbeginn.

Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn mit Kursverlusten auf die überraschende militärische Zurückhaltung der USA und Irans reagiert. Nachdem beide Seiten ihre gegenseitigen Angriffe über das Wochenende vorerst ausgesetzt haben, hoffen Investoren auf eine diplomatische Lösung des Konflikts. Die Aussicht auf eine Deeskalation ließ die Risikoaufschläge am Ölmarkt deutlich schrumpfen.

Militärische Pause weckt Hoffnungen auf diplomatische Lösung

Auslöser der Kursbewegung war die Entscheidung der US-Regierung, ihre seit knapp zwei Wochen andauernden Luftangriffe gegen iranische Ziele vorerst auszusetzen. US-Botschafter Mike Waltz erklärte, US-Präsident Donald Trump habe eine Pause angeordnet, um diplomatischen Bemühungen mehr Raum zu geben.

Nach Angaben von iranischen Vertretern wird auch Teheran seine militärischen Angriffe einstellen, solange die Vereinigten Staaten auf weitere Luftschläge verzichten. Vermittlungsversuche unter chinesischer Führung sollen die festgefahrenen diplomatischen Gespräche wieder in Gang bringen.

Schifffahrt bleibt trotz Waffenruhe massiv eingeschränkt

Von einer vollständigen Normalisierung der globalen Lieferketten kann jedoch noch keine Rede sein. Die Schifffahrt durch die strategisch wichtige Straße von Hormus bleibt weiterhin erheblich beeinträchtigt. Am Wochenende passierten laut Schifffahrtsdaten weniger als zehn Rohstofffrachter pro Tag die Meerenge.

Experten warnen daher davor, die aktuelle Entspannung überzubewerten. Viele Reedereien würden zunächst abwarten, bevor sie wieder verstärkt Tanker in die Region schicken. Das Sicherheitsrisiko werde weiterhin als hoch eingeschätzt.

Auch Bab al-Mandab bleibt Risikofaktor

Zusätzliche Unsicherheit kommt von der zweiten wichtigen Handelsroute zwischen Rotem Meer und Golf von Aden.

Nachdem Huthi-Rebellen aus dem Jemen saudische Ölanlagen an der Küste des Roten Meeres angegriffen hatten, ging auch der Schiffsverkehr durch die Meerenge Bab al-Mandab zurück. Zwar konnte ein weiterer chinesischer Supertanker die Passage erfolgreich durchqueren, dennoch bleibt die Lage angespannt.

Ukraine-Krieg sorgt für Unsicherheit

Zusätzlich belasten die Angriffe ukrainischer Drohnen auf russische Schiffe und Raffinerien weiterhin die globale Angebotslage. Sollten sich die Unterbrechungen der Lieferketten verfestigen, könnte dies die Rohölpreise wieder nach oben treiben und gleichzeitig den Inflationsdruck erhöhen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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