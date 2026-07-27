F1R3FLY tritt dem Allianz-Ökosystem von Tata Consultancy Services bei und bringt paralleles, mathematisch sicheres Computing zu den globalen Unternehmenskunden von TCS

LONDON, 27. Juli 2026 /PRNewswire/ -- F1R3FLY Limited („F1R3FLY"), der in London ansässige Entwickler der auf dem Rho-Kalkül basierenden Plattform für paralleles Rechnen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen dem Allianz- und Partnerschaftsökosystem von Tata Consultancy Services („TCS") beigetreten ist. TCS und F1R3FLY werden zusammenarbeiten, um die Technologie für paralleles Rechnen von F1R3FLY in der TCS SovereignSecure Cloud einzusetzen und damit den wachsenden Anforderungen von Unternehmen an die Sicherheit ihrer Cloud-Datenbestände und ihrer Recheninfrastruktur gerecht zu werden.

F1R3FLY wird als spezialisierter Technologiepartner Teil des Partner-Ökosystems von TCS und bringt eine grundlegend neue Rechnerarchitektur ein: paralleles, mathematisch sicheres Rechnen mit einer „Correct-by-Construction"-Codearchitektur, die für die Durchsatzanforderungen von Unternehmens-Workloads im KI-Zeitalter und die wachsenden Herausforderungen der Cybersicherheit in zahlreichen Branchen und Sektoren ausgelegt ist.