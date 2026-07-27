F1R3FLY tritt dem Allianz-Ökosystem von Tata Consultancy Services bei und bringt paralleles, mathematisch sicheres Computing zu den globalen Unternehmenskunden von TCS
LONDON, 27. Juli 2026 /PRNewswire/ -- F1R3FLY Limited („F1R3FLY"), der in London ansässige Entwickler der auf dem Rho-Kalkül basierenden Plattform für paralleles Rechnen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen dem Allianz- und Partnerschaftsökosystem von Tata Consultancy Services („TCS") beigetreten ist. TCS und F1R3FLY werden zusammenarbeiten, um die Technologie für paralleles Rechnen von F1R3FLY in der TCS SovereignSecure Cloud einzusetzen und damit den wachsenden Anforderungen von Unternehmen an die Sicherheit ihrer Cloud-Datenbestände und ihrer Recheninfrastruktur gerecht zu werden.
F1R3FLY wird als spezialisierter Technologiepartner Teil des Partner-Ökosystems von TCS und bringt eine grundlegend neue Rechnerarchitektur ein: paralleles, mathematisch sicheres Rechnen mit einer „Correct-by-Construction"-Codearchitektur, die für die Durchsatzanforderungen von Unternehmens-Workloads im KI-Zeitalter und die wachsenden Herausforderungen der Cybersicherheit in zahlreichen Branchen und Sektoren ausgelegt ist.
Ein weiterer Schwerpunkt ist das gemeinsame Angebot der TCS SovereignSecure Cloud und der Distributed-Ledger-Architektur von F1R3FLY, mit dem dem Wachstum tokenisierter und unveränderlicher Finanztransaktionen Rechnung getragen werden soll.
Warum F1R3FLY im TCS-Ökosystem?
Die Technologie von F1R3FLY ist plattformunabhängig und ergänzt bestehende Unternehmenssoftware, anstatt mit ihr zu konkurrieren. Sie bietet kryptografische Datenisolierung auf Datensatzebene, parallele Verarbeitung im großen Maßstab und formal verifizierte Codesicherheit für KI-gesteuerte Workloads.
Die auf dem Rho-Kalkül und der dazugehörigen Programmiersprache Rholang basierende Plattform von F1R3FLY bietet parallele Verarbeitung mit hohem Durchsatz, mathematisch gesicherte Datenisolierung und Hochgeschwindigkeitssuche in sehr großen Datensätzen. Die Architektur wurde für Kunden entwickelt, die mit der Kombination aus zunehmender Bedrohung durch Cyberangriffe, steigenden Anforderungen an KI-Workloads, regulatorischen Vorgaben in mehreren Rechtsräumen sowie den Kosten- und Energieeinschränkungen bestehender Infrastrukturen konfrontiert sind – den vier Herausforderungen, die Unternehmenskunden immer wieder als Grenzen ihrer bestehenden Systeme benennen.