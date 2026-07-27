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    Aktien Frankfurt Ausblick

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    US-Angriffspause im Iran schiebt Dax weiter an

    Für Sie zusammengefasst
    • Angriffspause treibt Dax Richtung Rekordhoch
    • Brentpreis fällt unter 90 Dollar wegen Atempause
    • Ifo im Fokus vor Quartalszahlen und Fed-Entscheid
    Aktien Frankfurt Ausblick - US-Angriffspause im Iran schiebt Dax weiter an
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran dürfte am Montag den Dax weiter in Richtung seines Rekordhochs treiben. Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades sprach von einem Befreiungsschlag für das Börsenbarometer aufgrund der geopolitischen Atempause und des fallenden Ölpreises.

    Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 1,1 Prozent auf 25.377 Punkte. Damit würde der Dax an seinen freundlichen Wochenschluss vom Freitag anknüpfen. Der Rekord für den Dax steht bei 25.900 Punkten und datiert von Anfang des Monats.

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    Der Preis für ein Fass Rohöl der Referenzsorte Brent fiel unter die Marke von 90 Dollar, da die Vereinigten Staaten ihre Angriffe gegen den Iran vorerst beendet haben. Bis zum Wochenende hatten die USA 13 Nächte in Folge Angriffe auf den Iran gemeldet. Auch der Iran hatte angedeutet, seine Angriffe vorerst auszusetzen. Die Angriffspause "nährt die Hoffnung auf Frieden", schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners.

    Konjunkturseitig steht am Montagvormittag das Ifo-Geschäftsklima im Blick, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Am Nachmittag veröffentlicht der Baukonzern und Dax-Neuling Hochtief Quartalszahlen. Es geht zum Wochenstart in der Berichtssaison noch vergleichsweise ruhig zu. Ab Dienstag bis zum Wochenschluss wartet auf die Anleger dann eine große Menge an Quartalsbilanzen beiderseits des Atlantiks sowie zur Wochenmitte die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

    Lufthansa als Profiteur sinkender Ölpreise verteuerten sich auf der Handelsplattform Tradegate vorbörslich um mehr als 3 Prozent gegenüber dem Xetra-Schlusskurs.

    Die Aktien von Halbleiterkonzernen wie Infineon , Aixtron oder Suss Microtec reagierten auf ein starkes Börsendebüt des chinesischen Chipherstellers CXMT mit einem Kurszuwachs von bis zu 3 Prozent auf Tradegate.

    Ebenso könnte eine gestrichene Kaufempfehlung für die Papiere des Schmierstoffherstellers Fuchs durch die Berenberg Bank bewegen. Fuchs gaben auf Tradegate vorbörslich um mehr als 2 Prozent nach./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 453,8 auf Tradegate (27. Juli 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +3,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,63 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,25Euro. Von den letzten 4 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 73,00Euro was eine Bandbreite von -5,11 %/+77,62 % bedeutet.





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