DAX honoriert Feuerpause in Nahost – Ölpreise geben wieder nach

Auch für den DAX dürften heute Morgen die wieder fallenden Energiepreise der Katalysator für den beherzten Sprung über die Marke von 25 000 Punkten werden. Ob daraus allerdings ein nachhaltiger Ausbruch wird, hängt maßgeblich davon ab, wie lange die Waffenruhe dieses Mal dauert und ob tatsächlich Fortschritte in den Gesprächen zu erkennen sind. Die Edelmetalle reagieren ebenfalls positiv auf die Entwicklungen im Nahen Osten, so ziehen Gold und Silber zum Start in die neue Handelswoche deutlich an.

Bereits in Asien hellte sich die Stimmung durch die ausbleibenden Nachrichten über weitere Angriffe der USA auf den Iran über das Wochenende merklich auf und führte zu deutlichen Pluszeichen in fast allen großen Aktienindizes. Der Rutsch des Ölpreises um mehr als fünf Prozent spielte dabei die Hauptrolle. Das nimmt wieder etwas der zuletzt aufgekommenen Inflationsangst und damit auch den Druck von den Notenbanken, die Zinsen erhöhen zu müssen. In China und Japan wurden einmal mehr die Halbleiter- und Technologiewerte gesucht. Der Börsendebütant CXMT spiegelt die anhaltende Euphorie im Halbleitersektor gut wider, die Aktie stieg am ersten Handelstag um über 500 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Diese Woche hat es in sich: Neben der US-Notenbanksitzung stehen die Quartalszahlen der großen Technologiekonzerne Meta, Microsoft, Amazon und Apple ganz oben auf der Agenda. Im DAX legt unter anderem der Autobauer Mercedes Bilanz und Ausblick vor. Heute werden bereits der Ifo-Geschäftsklimaindex und die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA veröffentlicht. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX zum Wochenstart in einer Handelsspanne zwischen 25 250 und 25 500 Punkten bewegen.

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