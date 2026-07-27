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    'WSJ'

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    Nvidia verhandelt über 250-Milliarden-Dollar-Bürgschaft für OpenAI

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia diskutiert mit OpenAI 250 Mrd US-Dollar Garantie
    • 10 Gigawatt Rechenzentrum in Ohio mit 500 Mrd Kosten
    • Nvidia prüft auch Chipkauffinanzierung bis 350 Mrd
    'WSJ' - Nvidia verhandelt über 250-Milliarden-Dollar-Bürgschaft für OpenAI
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Chip-Konzern Nvidia verhandelt offenbar mit OpenAI über eine Finanzierungsgarantie von rund 250 Milliarden US-Dollar. Diese soll dem ChatGPT-Entwickler ermöglichen, ein neues, gewaltiges Rechenzentrum in den USA zu leasen, wie das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichtet. Das von der Softbank -Gruppe realisierte Zehn-Gigawatt-Projekt soll im US-Bundesstaat Ohio entstehen. Die Gesamtkosten für das für 2028 geplante Rechenzentrum sollen 500 Milliarden Dollar betragen. Die Verhandlungen befänden sich dabei noch in einer frühen Phase.

    Nvidia verhandelt dem "WSJ" zufolge zudem über die Finanzierung von Chipkäufen für OpenAI, die sich auf insgesamt 350 Milliarden US-Dollar belaufen könnten. Vertreter von Nvidia, OpenAI und SoftBank waren für eine Stellungnahme nicht umgehend zu erreichen.

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    Der geplante Rechenzentrumskomplex in Ohio würde zu den größten der Welt zählen. Zudem ist es ein Prestigeprojekt für Softbank-Gründer Masayoshi Son und die US-Regierung von Präsident Donald Trump, die die Investition bereits als großen Erfolg feierte.

    Eine solche finanzielle Garantie seitens Nvidia würde die zunehmend kreisförmige Finanzierungsstruktur hinter dem KI-Boom weiter auf die Spitze treiben, da Technologiegiganten immer umfangreichere Projekte finanzieren, die dann letztlich Geschäfte für sie selbst generieren. In den vergangenen Wochen ist die Begeisterung von Investoren für die hohen Bewertungen von Technologieaktien abgekühlt. Sie befürchten, dass mehr Kapazitäten aufgebaut werden, als für künftige KI-Dienste tatsächlich erforderlich sein werden.

    Große US-Unternehmen - von Meta bis Alphabet - haben in den letzten Monaten ihre Kreditaufnahme verstärkt, um diesen Ausbau zu finanzieren. Dies schürt Befürchtungen hinsichtlich übermäßig ehrgeiziger Ausgaben für eine Technologie, die bislang noch keine beständigen Erträge liefert./nas/mne/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 206,5 auf Tradegate (27. Juli 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -6,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,67 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 423,43USD. Von den letzten 7 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 379,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +33,38 %/+56,61 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um hohe Einmaleffekte (Neubewertung von SpaceX/Anthropic) versus operatives Ergebnis, starke CapEx (rund 45 Mrd. pro Quartal; Jahressicht 195–205 Mrd.) und negativen freien Cashflow, was Kursrückgänge (4–6%) erklärt. Diskutiert wird, ob die Investitionen zukünftige Gewinne rechtfertigen, Bewertungsrisiken, Put-Strategien und Marktreaktion.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Alphabet eingestellt.

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