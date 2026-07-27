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    Argenx kauft Forte Biosciences - Erweiterung der Immunologie-Pipeline

    Für Sie zusammengefasst
    • Argenx kauft Forte Biosciences für 77 Dollar je Aktie
    • FB102 Anti-CD122 zeigt PoC bei Vitiligo und Zöliakie
    • Deal bewertet Forte mit rund 2,2 Mrd USD, Abschluss Q3
    Argenx kauft Forte Biosciences - Erweiterung der Immunologie-Pipeline
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Argenx verstärkt seine Immunologie-Pipeline mit einem Zukauf in den USA. Der Biotechspezialist hat eine verbindliche Vereinbarung zum Kauf des US-Unternehmens Forte Biosciences für 77 US-Dollar je Aktie in bar geschlossen, wie das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Montag in Amsterdam mitteilte. Der Deal bewerte das Eigenkapital von Forte Biosciences mit rund 2,2 Milliarden US-Dollar (1,9 Mrd Euro). Zuletzt hatte die Aktie im US-Handel mit knapp 55 Dollar geschlossen. Noch bis in den Juli hinein war der Kurs allerdings um die 20 Dollar gependelt, bevor positive Studiendaten den Wert anfachten.

    Mit dem Zukauf will Argenx seine immunologischen Therapien um das in der Entwicklung befindliche Medikament FB102 mit dem Anti-CD122-Antikörper ausbauen. Das Entwicklungsprogramm verfügt laut Mitteilung bereits über einen klinischen Proof-of-Concept bei Vitiligo (Pigmentstörung) und Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) und besitze das Potenzial, bei zahlreichen weiteren Autoimmunerkrankungen eingesetzt zu werden.

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    Argenx will mindestens eine Mehrheit der Aktien angedient bekommen. Das Geschäft unterliegt den Angaben zufolge keiner Finanzierungsklausel und werde vollständig aus den vorhandenen liquiden Mitteln von Argenx finanziert. Der Abschluss der Übernahme wird - vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen - im dritten Quartal erwartet.

    Der gebotene Preis entspreche einem Aufschlag von etwa 86 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Aktie seit der Veröffentlichung positiver Phase-1b-Daten des Medikaments FB102 zur Hautkrankheit Vitiligo am 9. Juli 2026, hieß es./err/lew/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur argenx Aktie

    Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 6.347 auf Ariva Indikation (27. Juli 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um +7,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von argenx bezifferte sich zuletzt auf 50,80 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 892,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 877,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 900,00EUR was eine Bandbreite von +8,00 %/+10,84 % bedeutet.





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