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    Mega-Börsengang

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    Diese Chipaktie explodiert über 530 % nach IPO

    Der chinesischer KI-Chipriese CXMT steigt nach seinem Börsendebut mit einem Kurssprung über 535 Prozent zum wertvollsten Unternehmen des Landes auf.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurssprung 535% macht CXMT zum wertvollsten Konzern
    • IPO erzielte 57,92 Mrd Yuan, bis 66,61 Mrd möglich
    • Nur 6,73% Streubesitz verstärkt Kursschwankungen
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Mega-Börsengang - Diese Chipaktie explodiert über 530 % nach IPO
    Foto: Dall-E

    Der chinesische Speicherchip-Hersteller CXMT hat mit seinem Börsendebüt in Shanghai neue Rekorde gesetzt. Die Aktie schoss am ersten Handelstag zeitweise um 535 Prozent über den Ausgabepreis hiaus und machte das Unternehmen innerhalb weniger Stunden zum wertvollsten börsennotierten Konzern Chinas.

    Die Aktie notiert zuletzt bei 55,03 Yuan, nachdem sie im Rahmen des Börsengangs für lediglich 8,66 Yuan je Aktie ausgegeben worden war. Dadurch stieg die Marktkapitalisierung auf 3,7 Billionen Yuan (547 Milliarden US-Dollar). Damit überholte CXMT den bisherigen Spitzenreiter Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

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    Größtes Halbleiter-IPO auf dem chinesischen Festland

    Der Börsengang zählt bereits jetzt zu den bedeutendsten der chinesischen Kapitalmarktgeschichte. CXMT sammelte zunächst 57,92 Milliarden Yuan (8,6 Milliarden US-Dollar) ein. Sollte die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt werden, könnte sich das Emissionsvolumen sogar auf 66,61 Milliarden Yuan erhöhen. Damit handelt es sich um den zweitgrößten Börsengang in der Geschichte Chinas und gleichzeitig um das größte IPO eines chinesischen Halbleiterunternehmens.

    Der Retail-Anteil des IPOs war 212-fach überzeichnet. Insgesamt gingen rund 9,4 Millionen Kaufaufträge mit einem Gesamtvolumen von etwa 7,07 Billionen Yuan ein.

    KI-Boom macht CXMT zum Hoffnungsträger

    Das Unternehmen, das früher unter dem Namen ChangXin Memory Technologies firmierte, gilt als Chinas wichtigster Hersteller von DRAM-Speicherchips. Diese Speicherbausteine sind essenziell für Smartphones, Rechenzentren, Hochleistungscomputer und insbesondere für Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz.

    CXMT ist der viertgrößte DRAM-Produzent der Welt. Vor dem Hintergrund verschärfter US-Exportbeschränkungen für Halbleitertechnologien investiert China massiv in den Aufbau einer eigenständigen Chipindustrie. CXMT gilt dabei als zentraler Baustein, um die Abhängigkeit von ausländischen Speicherchip-Herstellern zu reduzieren.

    Rekordumsätze am ersten Handelstag

    Bereits im asiatischen Vormittagshandel wechselten CXMT-Aktien im Wert von 122 Milliarden Yuan den Besitzer. Nach Angaben chinesischer Medien war CXMT damit die erste A-Aktie überhaupt, die an einem einzigen Handelstag ein Handelsvolumen von über 100 Milliarden Yuan erreichte.

    Geringer Streubesitz verstärkt Kursschwankungen

    Ein wesentlicher Grund für die außergewöhnliche Kursentwicklung liegt im begrenzten Angebot frei handelbarer Aktien. Zum Börsenstart befanden sich lediglich 6,73 Prozent des erweiterten Aktienkapitals im freien Umlauf. Der Großteil der Anteile unterliegt Sperrfristen.

    Deutliche Ergebnisverbesserung erwartet

    Operativ befindet sich CXMT auf Wachstumskurs. Für das erste Halbjahr erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 110 und 120 Milliarden Yuan – mehr als das Siebenfache des Vorjahreswertes.

    Beim Nettogewinn rechnet das Management mit 66 bis 75 Milliarden Yuan, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust angefallen war.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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