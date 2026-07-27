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    Nahost-Konflikt setzt EU gehörig unter Druck! BP, TotalEnergies, CanCambria und Monumental Energy

    Die europäische Energieversorgung steht durch die dramatische Eskalation im Nahen Osten vor einer kritischen Zerreißprobe. Eine aktuelle Analyse des Rohstoff- und Datendienstleisters Kpler belegt, dass der Schiffsverkehr durch das Nadelöhr von Bab al-Mandab nach den jüngsten Drohungen bereits um 34 % eingebrochen ist. Anlass für den drastischen Rückgang ist der jüngste Raketenangriff der jemenitischen Houthi-Miliz, die im Roten Meer die beiden saudischen Öltanker „Encelia“ und „Layla“ attackiert und eine umfassende Seeblockade ausgerufen hat. Diese Angriffe treffen den Westen zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, da zeitgleich die Straße von Hormuz infolge des schweren militärischen Konflikts zwischen den USA und Iran faktisch blockiert ist. Internationale Investoren und Energiehändler stehen vor einer neuen Herausforderung, weil rund 25 % der globalen Öl- und Gasexporte von einem vollständigen Lieferstopp bedroht sind.

    Als unmittelbare Reaktion auf den doppelten Blockade-Schock sprang der Preis für die weltweite Leitsorte Brent-Rohöl erstmals seit Monaten wieder über die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar pro Barrel. Strategische Ausweichrouten über den saudi-arabischen Hafen Yanbu am Roten Meer, die den Transport per Pipeline ermöglichen sollten, werden durch die geografische Ausweitung der Houthi-Angriffe nun ebenfalls obsolet. Die Europäische Union gerät damit in eine gefährliche Versorgungsfalle, die zwingend eine fundamentale Neubewertung von geopolitischen Risiken in den Portfolios globaler Energie-Investoren erfordert. Wir rechnen nach!

    Nahost-Konflikt – Die sicheren Energiewege werden knapp

    Die andauernde Blockade der kritischen Seewege im Nahen Osten zwingt die europäischen Energieimporteure zu einer radikalen und kostspieligen Neuausrichtung ihrer globalen Logistikketten. Da sowohl die Straße von Hormuz als auch das Bab al-Mandab-Nadelöhr für den regulären Schiffsverkehr nahezu unpassierbar geworden sind, bricht die verlässliche Versorgung der EU mit Rohöl und Flüssigerdgas (LNG) sukzessive ein. Energiekonzerne meiden die akute Kriegszone im Roten Meer zunehmend und schicken ihre Tankerflotten auf den weiten Umweg um das südafrikanische Kap der Guten Hoffnung. Diese geografische Ausweichroute verlängert die Transportzeit nach Europa jedoch um bis zu 14 Tage und treibt die operativen Frachtkosten dramatisch in die Höhe. Gleichzeitig explodieren die maritimen Versicherungsprämien für die verbliebenen Passagen im Indischen Ozean, was die Importpreise für fossile Brennstoffe zusätzlich anheizt.

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