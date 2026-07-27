Stark fallender Ölpreis verhilft Airline-Aktien zu Erholung

"Das Öl unternimmt den ersten echten Versuch, wieder Diplomatie einzupreisen, nachdem US-Präsident das Ende einer Feuerpause erklärt hatte", schrieb Marktexperte Stephen Innes. Über sinkende Zinsen an den Kapitalmärkten bekämen Aktien und Anleihen Raum für eine Erholung./bek/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,07 % und einem Kurs von 9,048 auf Tradegate (27. Juli 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +2,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,55 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,85 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +9,89 %/-12,09 % bedeutet.