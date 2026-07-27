AKTIEN IM FOKUS
Stark fallender Ölpreis verhilft Airline-Aktien zu Erholung
- Ölpreis stark gefallen, Fluggesellschaften profitieren
- Lufthansa, Air France-KLM und Ryanair im Plus
- Angriffspause im Iran drückt Brent auf 90 Dollar
FRANKFURT (dpa-AFX) - Von dem stark nachgebenden Ölpreis dürften am Montag die Papiere der Fluggesellschaften profitieren. Im Handel auf Tradegate verteuerten sich Lufthansa um 3 Prozent und Air France-KLM um 3,2 Prozent in Relation zu ihren Schlusskursen auf Xetra beziehungsweise an der Euronext vom Freitag. Ryanair stiegen auf Tradegate um 4 Prozent.
Grund für den Ölpreisrückgang ist die Angriffspause des US-Militärs im Iran. Am Londoner Rohstoffmarkt fiel der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent am Morgen auf zuletzt 90 US-Dollar. In der vergangenen Woche war der Preis in der Spitze auf über 100 Dollar geklettert.
"Das Öl unternimmt den ersten echten Versuch, wieder Diplomatie einzupreisen, nachdem US-Präsident das Ende einer Feuerpause erklärt hatte", schrieb Marktexperte Stephen Innes. Über sinkende Zinsen an den Kapitalmärkten bekämen Aktien und Anleihen Raum für eine Erholung./bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,07 % und einem Kurs von 9,048 auf Tradegate (27. Juli 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +2,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,85 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +9,89 %/-12,09 % bedeutet.