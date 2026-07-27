AKTIEN IM FOKUS
CXMT hebt die Börsenstimmung im Chipsektor
- CXMT spektakulärer Börsengang treibt Chipwerte
- CXMT-Aktien schossen anfänglich um über 470 Prozent
- Bewertung rund 3,7 Billionen Yuan knapp 550 Mrd Dollar
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Traum-Börsengang von CXMT in China dürfte zum Wochenstart auch hiesige Chipwerte antreiben. Infineon , Aixtron und Suss Microtec beispielsweise legten auf Tradegate vorbörslich um bis zu 2 Prozent zu im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag.
Der Hunger nach Computerchips im weltweiten Rennen um die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz ebnete dem chinesischen Hersteller CXMT einen glanzvollen Börsenstart. Zum Handelsbeginn sprangen die Papiere um mehr als 472 Prozent auf 49,50 Yuan in die Höhe. Im weiteren Handelsverlauf bauten sie das Plus auf bis zu 535 Prozent aus.
Gemessen am damit erreichten Börsenkurs von rund 55 Yuan wird CXMT mit rund 3,7 Billionen Yuan bewertet. Dies sind umgerechnet knapp 550 Milliarden Dollar. Damit ist der Chiphersteller auf einen Schlag zum wertvollsten Unternehmen Chinas geworden.
"Der Preis für den erfolgreichsten Börsengang des Jahres geht wohl nach China", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Mit einer 222-fach überzeichneten Nachfrage seitens Privatanleger sei die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Börsengangs des Speicherchipherstellers bereits hoch gewesen.
Dass die Aktien in der Spitze auf 55 Yuan und damit um ein Vielfaches über den Emissionskurs von 8,66 Yuan steigen würden, stelle aber selbst die höchsten Erwartungen in den Schatten, so Stanzl. Anleger setzen darauf, dass CXMT Unternehmen "wie Micron , Samsung und SK Hynix erfolgreich Konkurrenz machen kann." In Seoul legten am Montag die Anteile von Samsung und SK Hynix ebenfalls deutlich zu./ajx/jon/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,80 % und einem Kurs von 66,10 auf Tradegate (27. Juli 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +11,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 949,82 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -36,39 %/+84,30 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6
Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.
Gute Besserung an dieser Stelle von mir.
TV Displays/ MicroLED
- mir klingelt noch in den Ohren, dass Aix bis 1 Mrd Umsatz alleine in Deutschland ohne 2 Produktionsstandort abdecken kann
Chinesische Anbieter streben die Vorherrschaft im MicroLED-Markt an – TCL, Hisense* und andere vereinen ein riesiges Konsumgütergeschäft, hohe Markenbekanntheit und globale B2C-Vertriebsnetze. Anders als chinesische LED-Spezialisten wie Unilumin, Absen & Co. verfügen sie über die Marketingstärke, die Einzelhandelspräsenz und die Skaleneffekte, um das Premium-B2B-Segment schnell zu erobern.
Die Expansion im B2B-Bereich beschleunigt sich – chinesische Anbieter bauen europaweit rasch lokale Teams auf. Ihre Präsenz auf der ISE 2026 unterstrich bereits ihre Ambitionen, und ihre – auf LinkedIn gut sichtbaren – Einstellungsaktivitäten sind beeindruckend. Während etablierte Anbieter visueller Lösungen Personal abbauen, rekrutieren neue Marktteilnehmer aggressiv und bieten oft sehr attraktive Gehaltspakete. "
Auszug:
Es gibt keine offizielle direkte strategische Partnerschaft
zwischen dem deutschen Halbleiteranlagenbauer Aixtron und dem
Elektronikkonzern TCL. [
>> Externen Inhalt hier ansehen << https://de.wikipedia.org/wiki/Aixtron]
Die Zusammenarbeit findet jedoch indirekt in der Lieferkette statt:
- Technologietransfer: Aixtron stellt sogenannte MOCVD-Anlagen..
- Die Zuliefererkette: TCL bezieht diese modernen Mini-/Micro-LED-Bausteine (unter anderem für seine hochwertigen TV-Geräte) von spezialisierten Display-Herstellern und Halbleiterunternehmen in China (wie z.B. HC Semitek), die wiederum ihre Produktionsanlagen von Aixtron kaufen
Der deutsche Halbleiteranlagenbauer Aixtron und der chinesische Chiphersteller HC Semitek (BOE HC SemiTek) verbindet eine über 19-jährige Partnerschaft. Im Zentrum der Kooperation steht die gemeinsame Entwicklung von Micro-LED-Display-Technologien. [https://www.aixtron.com/en/investors/HC%20Semitek%20cooperates%20with%20AIXTRON%20on%20Micro%20LED%20display%20technology%20/%20Chinese%20chipmaker%20HC%20Semitek%20orders%20AIXTRON%27s%20AIX%202800G4-TM%20and%20AIX%20G5%2B%20C%2C%20enabling%20MOCVD%20solutions%20for%20the%20increasing%20de_n1909, https://www.aixtron.com/de/investoren/AIXTRON%20erh%C3%A4lt%20Gold%20Supplier%20Award%20von%20BOE%20HC%20SemiTek%20f%C3%BCr%20Zusammenarbeit%20bei%20Micro%20LED_n12556, https://www.semiconductor-today.com/news_items/2024/apr/aixtron-boehcsemitek-080424.shtml]
Die Partnerschaft und ihre Meilensteine umfassen folgende Aspekte:
- Micro-LED-Produktion: Seit 2021/2022 treiben beide Unternehmen die industrielle Massenfertigung von Micro-LEDs voran. HC Semitek nutzt dafür spezielle MOCVD-Anlagen (Metal-Organic Chemical Vapor Deposition) von Aixtron, wie etwa den Typ AIX 2800G4-TM und AIX G5+ C. Diese Anlagen ermöglichen eine sehr präzise Steuerung der Wellenlängenkonsistenz, die für hochauflösende Displays essenziell ist. [https://www.aixtron.com/en/press/press-releases?page=20, https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2022-02/55318437-hc-semitek-kooperiert-mit-aixtron-bei-der-micro-led-display-technologie-chinesischer-chiphersteller-hc-semitek-bestellt-aixtrons-aix-2800g4-tm-und-a-015.htm, https://www.microled-info.com/hc-semitek-use-aixtrons-g5-c-mocvd-systems-microled-production]
- Gold Supplier Award: Aufgrund der herausragenden, langjährigen Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung der Micro-LED-Technologie (insbesondere bei 150mm Galliumnitrid- und Arsenid-Phosphid-Materialien) wurde Aixtron von BOE HC SemiTek mit dem Gold Supplier Award ausgezeichnet. [https://www.aixtron.com/en/investors/AIXTRON%20receives%20Gold%20Supplier%20Award%20from%20BOE%20HC%20SemiTek%20for%20Micro%20LED%20collaboration_n12556, https://www.semiconductor-today.com/news_items/2024/apr/aixtron-boehcsemitek-080424.shtml]