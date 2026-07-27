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    AKTIEN IM FOKUS

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    CXMT hebt die Börsenstimmung im Chipsektor

    Für Sie zusammengefasst
    • CXMT spektakulärer Börsengang treibt Chipwerte
    • CXMT-Aktien schossen anfänglich um über 470 Prozent
    • Bewertung rund 3,7 Billionen Yuan knapp 550 Mrd Dollar
    AKTIEN IM FOKUS - CXMT hebt die Börsenstimmung im Chipsektor
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Traum-Börsengang von CXMT in China dürfte zum Wochenstart auch hiesige Chipwerte antreiben. Infineon , Aixtron und Suss Microtec beispielsweise legten auf Tradegate vorbörslich um bis zu 2 Prozent zu im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag.

    Der Hunger nach Computerchips im weltweiten Rennen um die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz ebnete dem chinesischen Hersteller CXMT einen glanzvollen Börsenstart. Zum Handelsbeginn sprangen die Papiere um mehr als 472 Prozent auf 49,50 Yuan in die Höhe. Im weiteren Handelsverlauf bauten sie das Plus auf bis zu 535 Prozent aus.

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    Gemessen am damit erreichten Börsenkurs von rund 55 Yuan wird CXMT mit rund 3,7 Billionen Yuan bewertet. Dies sind umgerechnet knapp 550 Milliarden Dollar. Damit ist der Chiphersteller auf einen Schlag zum wertvollsten Unternehmen Chinas geworden.

    "Der Preis für den erfolgreichsten Börsengang des Jahres geht wohl nach China", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Mit einer 222-fach überzeichneten Nachfrage seitens Privatanleger sei die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Börsengangs des Speicherchipherstellers bereits hoch gewesen.

    Dass die Aktien in der Spitze auf 55 Yuan und damit um ein Vielfaches über den Emissionskurs von 8,66 Yuan steigen würden, stelle aber selbst die höchsten Erwartungen in den Schatten, so Stanzl. Anleger setzen darauf, dass CXMT Unternehmen "wie Micron , Samsung und SK Hynix erfolgreich Konkurrenz machen kann." In Seoul legten am Montag die Anteile von Samsung und SK Hynix ebenfalls deutlich zu./ajx/jon/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,80 % und einem Kurs von 66,10 auf Tradegate (27. Juli 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +11,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 949,82 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -36,39 %/+84,30 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AIXTRONs strategischen Ausbau in Penang mit rund 150 Stellen, die erwarteten Umsatz- und Ordereffekte durch GaN/InP/SiC-Technologien für AI-Power/-Data sowie MicroLED/CPO, Kunden‑und Auszeichnungserfolge (TI, HC Semitek, Vishay), Relevanz von Wolfspeeds 300mm‑SiC für Epitaxie, Marktreaktionen auf Branchenzahlen und eine verringerte Shortquote (2,16%).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

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    dpa-AFX
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