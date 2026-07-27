CXMT hebt die Börsenstimmung im Chipsektor

TV Displays/ MicroLED

wenn das noch on Top kommt und danach riecht es, brummt Aixtron und der Bau der Fab in Malaysia ist mehr als erklärlich

mir klingelt noch in den Ohren, dass Aix bis 1 Mrd Umsatz alleine in Deutschland ohne 2 Produktionsstandort abdecken kann





https://invidis.com/news/2026/03/china-tcl-ignites-a-microled-price-shock/

Auszug:

"Die neuen 163-Zoll-4K-MicroLED-Displays von TCL, der Max163M und der Max163M Pro, werden in China für rund 32.000 Euro bzw. 44.000 Euro angeboten – eine Preissenkung von 70 % gegenüber den geplanten MicroLED-Preisen von TCL aus dem Jahr 2024.

Entscheidend ist, dass sie direkt über große chinesische Einzelhändler erhältlich sind – darunter der E-Commerce-Riese JD.com, die neue Muttergesellschaft von Europas größtem Elektronikhändler MediaMarkt.

Chinesische Anbieter streben die Vorherrschaft im MicroLED-Markt an – TCL, Hisense* und andere vereinen ein riesiges Konsumgütergeschäft, hohe Markenbekanntheit und globale B2C-Vertriebsnetze. Anders als chinesische LED-Spezialisten wie Unilumin, Absen & Co. verfügen sie über die Marketingstärke, die Einzelhandelspräsenz und die Skaleneffekte, um das Premium-B2B-Segment schnell zu erobern.

Die Expansion im B2B-Bereich beschleunigt sich – chinesische Anbieter bauen europaweit rasch lokale Teams auf. Ihre Präsenz auf der ISE 2026 unterstrich bereits ihre Ambitionen, und ihre – auf LinkedIn gut sichtbaren – Einstellungsaktivitäten sind beeindruckend. Während etablierte Anbieter visueller Lösungen Personal abbauen, rekrutieren neue Marktteilnehmer aggressiv und bieten oft sehr attraktive Gehaltspakete. "

*auf Hisense hatte ich bereits aufmerksam gemacht





Ich habe mal KI nach Zusammenhängen befragt

Auszug:

Es gibt keine offizielle direkte strategische Partnerschaft zwischen dem deutschen Halbleiteranlagenbauer Aixtron und dem Elektronikkonzern TCL. [



>> Externen Inhalt hier ansehen << https://de.wikipedia.org/wiki/Aixtron]

Die Zusammenarbeit findet jedoch indirekt in der Lieferkette statt:

Technologietransfer: Aixtron stellt sogenannte MOCVD-Anlagen.. Die Zuliefererkette: TCL bezieht diese modernen Mini-/Micro-LED-Bausteine (unter anderem für seine hochwertigen TV-Geräte) von spezialisierten Display-Herstellern und Halbleiterunternehmen in China (wie z.B. HC Semitek), die wiederum ihre Produktionsanlagen von Aixtron kaufen





Der deutsche Halbleiteranlagenbauer Aixtron und der chinesische Chiphersteller HC Semitek (BOE HC SemiTek) verbindet eine über 19-jährige Partnerschaft. Im Zentrum der Kooperation steht die gemeinsame Entwicklung von Micro-LED-Display-Technologien. [https://www.aixtron.com/en/investors/HC%20Semitek%20cooperates%20with%20AIXTRON%20on%20Micro%20LED%20display%20technology%20/%20Chinese%20chipmaker%20HC%20Semitek%20orders%20AIXTRON%27s%20AIX%202800G4-TM%20and%20AIX%20G5%2B%20C%2C%20enabling%20MOCVD%20solutions%20for%20the%20increasing%20de_n1909, https://www.aixtron.com/de/investoren/AIXTRON%20erh%C3%A4lt%20Gold%20Supplier%20Award%20von%20BOE%20HC%20SemiTek%20f%C3%BCr%20Zusammenarbeit%20bei%20Micro%20LED_n12556, https://www.semiconductor-today.com/news_items/2024/apr/aixtron-boehcsemitek-080424.shtml]

Die Partnerschaft und ihre Meilensteine umfassen folgende Aspekte:

Micro-LED-Produktion: Seit 2021/2022 treiben beide Unternehmen die industrielle Massenfertigung von Micro-LEDs voran. HC Semitek nutzt dafür spezielle MOCVD-Anlagen (Metal-Organic Chemical Vapor Deposition) von Aixtron, wie etwa den Typ AIX 2800G4-TM und AIX G5+ C. Diese Anlagen ermöglichen eine sehr präzise Steuerung der Wellenlängenkonsistenz, die für hochauflösende Displays essenziell ist. [https://www.aixtron.com/en/press/press-releases?page=20, https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2022-02/55318437-hc-semitek-kooperiert-mit-aixtron-bei-der-micro-led-display-technologie-chinesischer-chiphersteller-hc-semitek-bestellt-aixtrons-aix-2800g4-tm-und-a-015.htm, https://www.microled-info.com/hc-semitek-use-aixtrons-g5-c-mocvd-systems-microled-production] Gold Supplier Award: Aufgrund der herausragenden, langjährigen Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung der Micro-LED-Technologie (insbesondere bei 150mm Galliumnitrid- und Arsenid-Phosphid-Materialien) wurde Aixtron von BOE HC SemiTek mit dem Gold Supplier Award ausgezeichnet. [https://www.aixtron.com/en/investors/AIXTRON%20receives%20Gold%20Supplier%20Award%20from%20BOE%20HC%20SemiTek%20for%20Micro%20LED%20collaboration_n12556, https://www.semiconductor-today.com/news_items/2024/apr/aixtron-boehcsemitek-080424.shtml]

"Die Erde ist rund und der Wafer ist eine Scheibe" Es gibt sicher auch ein Paar Bestellungen neueren Jahrgangs.





(sorry Leute es wurde etwas länger, solche Sachen muss ich mit euch teilen, ich bin gerade unfallchirurgisch ausser Gefecht gesetzt, aber die Finger gehen noch)