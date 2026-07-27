ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Fuchs SE auf 'Hold' und Ziel auf 41 Euro
- Berenberg stuft Fuchs SE von Buy auf Hold ab
- Kursziel von 45,30 auf 41,00 Euro gesenkt
- Q2 übertraf Erwartungen, Gründe teils temporär
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Fuchs SE von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 45,30 auf 41,00 Euro gesenkt. Dass der Schmierstoffhersteller mit seinen am Mittwoch vorgelegten Eckdaten zum zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele angehoben habe, sei auf den ersten Blick ermutigend, schrieb Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst ist jedoch vorsichtig und sieht für das Übertreffen vor allem vorübergehende Faktoren. Dabei nennt er zum einen Probleme bei der Grundölversorgung von Wettbewerbern wie Shell sowie auch Vorabkäufe von Endkunden, die aufgrund des Iran-Konflikts besorgt über die Verfügbarkeit von Schmierstoffen gewesen seien./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 40,42 auf Tradegate (27. Juli 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +2,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,56 %.
Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,61 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +2,76 %/+27,82 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 41 Euro
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Community Beiträge zu FUCHS Pref - A3E5D6 - DE000A3E5D64
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