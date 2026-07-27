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    Iran

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    US-Angriffe treffen Wasserversorgung im Süden

    Für Sie zusammengefasst
    • Massive Schäden an Wasserversorgung im Süden Irans
    • 18 Anlagen beschädigt, zehn davon völlig zerstört
    • Ausfall auf Gheschm trifft 120000 Menschen
    Iran - US-Angriffe treffen Wasserversorgung im Süden
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEHERAN (dpa-AFX) - Nach den jüngsten US-Angriffen im Iran sind Behörden zufolge massive Schäden an der Wasserversorgung im Landessüden entstanden. 18 Einrichtungen, darunter Meerwasserentsalzungsanlagen, seien beschädigt worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf einen Behördenvertreter der Provinz Hormusgan. Zehn Anlagen seien bei den Luftangriffen vollständig zerstört worden.

    Dem Bericht nach wurde gleich zu Beginn der jüngsten Eskalation Anfang Juli eine Meerwasserentsalzungsanlage auf der Insel Gheschm durch die Angriffe außer Betrieb gesetzt. Dadurch sei die Wasserversorgung für gut 120.000 Menschen beeinträchtigt worden.

    Schäden an der Wasserversorgung treffen die Zivilbevölkerung im Süden Irans besonders hart. Seit Jahren herrscht im Hochsommer extreme Trockenheit. Tagsüber steigen die Temperaturen regelmäßig über 40 Grad./arb/DP/men






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