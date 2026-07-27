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    Nationale Sicherheit

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    Nordische Länder zünden Rohstoff-Turbo gegen China

    Schweden stuft kritische Rohstoffe als nationales Sicherheitsinteresse ein und will damit den Bergbau im Land beschleunigen. Der Aufschwung des Sektors in ganz Skandinavien und Finnland dürfte durch den Schritt neuen Schub erhalten.

     

    Der Metallexplorer Arctic Minerals (ISIN: SE0024172779, WKN: A411LJ) startete im Juni ein Genehmigungsprogramm für das Kupfer-Silber-Projekt Hennes Bay in Schweden. Damit will das Unternehmen der Einreichung eines Antrags auf eine Abbaugenehmigung bei der schwedischen Bergbauaufsichtsbehörde einen Schritt näherkommen. PEA, Ressourcenerweiterung und regionale Exploration laufen parallel weiter.

     

    Arctic Minerals arbeitet an Genehmigung für Kupfer-Silber-Projekt

     

    Auf dem Plan stehen nun umfangreiche Umweltstudien, die als Grundlage für eine Umweltverträglichkeitsprüfung zur Unterstützung des Antrags dienen sollen; die Einreichung ist für Ende 2027 geplant.

     

    Im April hatte das Unternehmen ein Bohrprogramm gestartet, im Mai waren Ergebnisse historischer metallurgischer Testarbeiten und mineralogischer Untersuchungen vorgelegt worden. Arctic Minerals CEO Peter George sieht in dem begonnenen Genehmigungsprogramm „einen wichtigen Schritt zur Sicherung der für den Baubeginn des Hennes-Bay-Projekts erforderlichen Lizenzen.“

     

    Diese Lizenzen könnten nun etwas unkomplizierter erteilt werden als bislang gedacht. Die schwedische Regierung erklärte in dieser Woche den Abbau kritischer Metalle und Seltenerdmetalle zu einem nationalen Sicherheitsinteresse. Eine neue Abbaustrategie sei notwendig, um der Abhängigkeit von China entgegenzuwirken.

     

    Die Volksrepublik dominiert sowohl den Abbau als auch die Verarbeitung von Seltenen Erden, die für die Erzeugung sauberer Energie, die Verteidigung und die Produktion von Elektrofahrzeugen unerlässlich sind. Pekings Exportkontrollen haben sich zu einem mächtigen geopolitischen und tarifären Druckmittel entwickelt.

     

    Schweden reagiert auf systemisches Risiko

     

    Ebba Busch, Wirtschaftsministerin und stellvertretende Premierministerin, sieht darin ein „systemisches Risiko“ und betonte, dass die Einstufung des Bergbaus als nationales Sicherheitsinteresse die Planung und Genehmigung von Projekten beschleunigen und so die Attraktivität für Investoren erhöhen könnte.

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