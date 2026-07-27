Dieses Börsenmonster macht Xiaomis Aktie wieder heiß

Im Mittelpunkt steht zunächst Xiaomis nächster Schritt im Automarkt. Mitgründer Lei Jun kündigte laut Bloomberg auf Weibo an, dass das Unternehmen am Donnerstag um 19 Uhr bei einer Presseveranstaltung zwei neue SUV-Modelle vorstellen will. Genannt wurden die Modelle N90 und N70. Für Xiaomi wäre es bereits die zweite Veranstaltung, bei der der Konzern neue Einblicke in seine Technologie für die Automobilproduktion gibt. Die Erwartungen sind hoch, denn die EV-Sparte steht unter Druck. Für 2026 peilt Xiaomi 550.000 ausgelieferte Fahrzeuge an. Nach 185.055 Einheiten im ersten Halbjahr müsste der Konzern in der zweiten Jahreshälfte deutlich zulegen, um dieses Ziel zu erreichen.

Xiaomi hat zum Wochenstart an der Börse kräftig zugelegt. Die Aktie stieg am Montag um bis zu 8 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 3. Juni. Auslöser waren neue Impulse aus dem Elektroautogeschäft und ein spektakuläres Börsendebüt des von Xiaomi unterstützten Speicherchip-Herstellers ChangXin Memory Technologies, kurz CXMT.

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Zusätzlichen Rückenwind bekam die Aktie durch CXMT. Der Speicherchip-Hersteller schoss bei seinem Handelsdebüt am chinesischen Festlandmarkt um mehr als 500 Prozent nach oben. Xiaomi gehört zu den frühen Investoren des Unternehmens und hält weiterhin eine Beteiligung. CXMT gilt als viertgrößter Produzent von Dynamic Random Access Memory (DRAM) weltweit, hinter Samsung, SK hynix und Micron. Für Anleger ist das deshalb mehr als nur eine Nebenstory: Der Börsengang macht sichtbar, dass Xiaomi nicht nur auf Smartphones und Elektroautos setzt, sondern auch über Beteiligungen am chinesischen Chipmarkt hängt.

Trotz der starken Kursreaktion bleibt die Ausgangslage fragil. Seit dem Jahrestief im Juni hat sich die Aktie zwar deutlich erholt, auf Sicht von zwölf Monaten liegt sie aber weiterhin klar im Minus. Auch charttechnisch ist die Trendwende noch nicht bestätigt, solange der Kurs unter der 200-Tage-Linie bleibt. Parallel versucht Xiaomi, über Aktienrückkäufe Vertrauen zu signalisieren. Seit Anfang Juni kaufte der Konzern in mehreren Tranchen eigene Aktien zurück. Das im Juni beschlossene Mandat erlaubt Rückkäufe von bis zu 2,58 Milliarden Aktien, bislang wurden rund 79,8 Millionen Stück eingesammelt.

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Für die nächsten Tage rücken damit mehrere Faktoren zusammen: die neuen SUV-Modelle, die Frage nach höheren EV-Auslieferungen, der weitere Aktienrückkauf und die Stimmung am chinesischen Aktienmarkt. Der Kurssprung zeigt, dass Anleger Xiaomi wieder mehr zutrauen. Entscheidend bleibt aber, ob aus den neuen Impulsen eine echte Trendwende wird – oder nur die nächste Erholung in einem weiter angeschlagenen Chart.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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