Buy or Goodbye?
SAP, Volkswagen, Airbus und Allianz – Die Analystenstimmen des Tages
SAP, Volkswagen, Airbus und Allianz: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.
- Berenberg senkt Kursziel SAP auf 205 Euro Buy
- UBS stuft Volkswagen auf Neutral mit Ziel 80
- Bernstein bestätigt Outperform für Airbus bei 234
- Report: Achtung, Korrektur!
Berenberg senkt das Kursziel für SAP
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 215 auf 205 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarehersteller habe ein positives Quartal hinter sich, schrieb Nay Soe Naing am Montag nach dem Bericht. Das Management dürfte die Kosten unter Kontrolle bringen. Der Analyst senkte jedoch seine Margenannahmen, womit er den höheren Kostendruck durch KI berücksichtigt.
UBS stuft Volkswagen auf "Neutral"
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Telefonkonferenz zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Autobauer sei für Investoren nach wie vor nicht angesagt, schrieb Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Große Ambitionen für das Gesamtjahr setzten ein starkes Schlussquartal voraus. Mit Blick auf Rückstellungen für den Konzernumbau und die generierten Barmittel gebe es zudem Unsicherheiten. Auch drängten chinesische Hersteller verstärkt auf die europäischen Märkte.
Bernstein Researchstuft Airbus auf "Outperform"
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 234 Euro belassen. Da Airbus und Boeing bis in die 2030er-Jahre hinein ausverkauft seien, seien die Bestellungen auf der Luftfahrtmesse Farnborough erneut eher moderat ausgefallen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem konzentrierten sich Flugzeugbestellungen mittlerweile weniger auf solchen Messen. Zur Stimmung auf der Messe merkte Harned an, dass es allgemeinen Optimismus hinsichtlich der Fortschritte der Flugzeugbauer beim Hochfahren der Produktion gebe.
RBC hebt das Kursziel für Allianz an
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Allianz vor der Berichtssaison der europäischen Versicherer von 400 auf 440 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wegen geringer Naturkatastrophenschäden erwarte er im Bereich Schaden- und Unfallversicherung starke Resultate, schrieb Ben Cohen in einem am Montag vorliegenden Sektorausblick. Darauf deuteten schon die Eckdaten des Rückversicherers Munich Re hin. Für Branchenvertreter mit bedeutenden Vermögensverwaltungssparten wie die Allianz hätten sich die Kapitalmärkte positiv entwickelt.
Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)