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    Krebsmittel treiben Wachstum von Astrazeneca an - Aktie steigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz stieg im zweiten Quartal auf 15,4 Mrd US-Dollar
    • Operatives Ergebnis wuchs um 12 Prozent auf 5,2 Mrd
    • Sechs Phase-III-Erfolge und acht Zulassungen weltweit
    Krebsmittel treiben Wachstum von Astrazeneca an - Aktie steigt
    Foto: Caro | Sorge - picture alliance

    LONDON (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Astrazeneca hat im zweiten Quartal zugelegt. So stieg der Umsatz um sechs Prozent auf rund 15,4 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Montag in London mitteilte. Dabei profitierte Astrazeneca von steigenden Verkäufen von Krebsmedikamenten und Arzneimitteln für seltene Krankheiten. Dies konnte den Gegenwind aus dem Patentverlust für das Mittel Farxiga in den USA mehr als ausgleichen. Das operative Ergebnis legte um 12 Prozent auf knapp 5,2 Milliarden Dollar (4,6 Mrd Euro) zu, das Ergebnis je Aktie sogar um rund ein Fünftel auf 2,63 Dollar. Das war mehr als von Analysten erwartet. Der Aktienkurs stieg nach Handelsstart in London um 1,4 Prozent.

    "In der ersten Jahreshälfte verzeichneten wir eine starke Leistung und eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Pipeline - darunter sechs wichtige, erfolgreich verlaufene Phase-III-Programme sowie acht Erstzulassungen in bedeutenden Märkten", kommentierte Konzernchef Pascal Soriot. Trotz der Enttäuschung mit dem Hoffnungsträger Wainua, der in einer klinischen Studie sein Hauptziel verfehlt hatte, sieht sich Astrazeneca auf Kurs, 2030 die anvisierten 80 Milliarden Dollar Umsatz zu erreichen. Zudem bekräftigte das Unternehme seine Prognose für das laufende Jahr.

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    Weiterhin teilte Astrazeneca mit, dass sein künstlicher Antikörper Ultomiris die Ziele einer Phase-III-Studie verfehlte. Er zeigte bei Erwachsenen und Jugendlichen mit transplantationsassoziierter thrombotischer Mikroangiopathie keine statistische Signifikanz. Besser lief es in einer Studie mit einem Mittel zur Behandlung von Magenkrebs, welches seine Ziele erreichte./nas/lew/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AstraZeneca Aktie

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 150,6 auf Tradegate (27. Juli 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AstraZeneca Aktie um +2,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 232,63 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 148,40GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 185,00GBP was eine Bandbreite von -23,49 %/+23,09 % bedeutet.







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