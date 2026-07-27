LPKF Laser & Electronics Aktie mit Kurssprung +7,58 % - 27.07.2026

Die LPKF Laser & Electronics Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +7,58 % auf 14,900€. Damit gewinnt die Aktie +1,050 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,91 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der LPKF Laser & Electronics Aktie. Nach einem Plus von +0,91 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 14,900€, mit einem Plus von +7,58 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics in den letzten drei Monaten Verluste von -13,41 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um -10,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,01 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei LPKF Laser & Electronics auf +144,87 %.

Während LPKF Laser & Electronics heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,20 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,15 % 1 Monat -36,01 % 3 Monate -13,41 % 1 Jahr +66,06 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 27.07.2026, 09:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der LPKF Laser & Electronics-Aktie. Es werden extreme Volatilität, chart-/technische Aspekte und Bewertung diskutiert. Insiderkäufe (Vorstand kaufte rund 1.500 Aktien zu 14€; weiterer Insiderkauf zu 21€) sowie liDE als Wachstumstreiber stehen im Fokus. Man spekuliert über Übernahmerisiken, Zielkurse um ca. 22€, während Risikohinweise für Altersvorsorge und Stops diskutiert werden.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 367,45 Mio.EUR € wert.

Das Analysehaus Warburg Research hat LPKF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,00 auf 23,50 Euro angehoben. Eher schwache Resultate zum zweiten Quartal hätten die jüngste Korrektur der Aktien des Laserspezialisten noch …

So schlagen sich die Wettbewerber von LPKF Laser & Electronics

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,59 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +2,78 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +1,27 %.

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Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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