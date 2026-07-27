Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 23-2026

- Anzeige/Werbung – Diese Ausgabe erscheint im Namen von Aurania Resources, Banyan Gold, Blue Moon Metals, Canada Nickel, Equinox Gold, Fortuna Mining, Fury Gold Mines, Hannan Metals, Mayfair Gold, Millennial Potash, Newcore Gold, OR Royalties, Southern Cross Gold und U.S. GoldMining, Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC AG) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller/Verbreiter: SRC AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: XX.XX.2026, XX:XX, Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

Westafrika hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der dynamischsten Goldregionen der Welt entwickelt. Vor allem die Elfenbeinküste, Ghana und Senegal überzeugen nicht nur mit einer außergewöhnlichen geologischen Ausstattung, sondern zunehmend auch mit einem investitionsfreundlichen Umfeld. Moderne Bergbaugesetze, verbesserte Infrastruktur, vergleichsweise verlässliche Genehmigungsprozesse und der klare politische Wille, den Bergbausektor weiter auszubauen, machen diese Länder für internationale Produzenten und Investoren gleichermaßen attraktiv.

Dass diese Entwicklung kein Zufall ist, zeigt auch das renommierte Fraser Institute. Im aktuellen Annual Survey of Mining Companies zählen insbesondere die Elfenbeinküste und Ghana zu den attraktivsten Bergbaujurisdiktionen Westafrikas. Senegal verbessert seine Position ebenfalls kontinuierlich und gewinnt durch regulatorische Stabilität und effiziente Genehmigungsverfahren zunehmend an Bedeutung. Gerade in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten rücken stabile und berechenbare Bergbauregionen immer stärker in den Fokus der Kapitalmärkte.

Mit weiterhin hohen Goldpreisen, zahlreichen neuen Entdeckungen und milliardenschweren Investitionen in Exploration und Minenentwicklung dürfte Westafrika auch in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle für die globale Goldproduktion spielen – und damit spannende Chancen für Unternehmen und Investoren eröffnen.

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Marc Ollinger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie im Fokus

Fortuna Mining veröffentlicht Weltklasse-Machbarkeitsstudie

Die Machbarkeitsstudie für das Projekt Diamba Sud errechnete für einen Goldpreis von 4.000 US-Dollar pro Unze einen Kapitalwert (NPV, 5%) von 1,3 Milliarden US-Dollar, eine interne Rendite (IRR) von 72 % und eine Amortisationszeit von 11 Monaten.

News: Fortuna legt eine fundierte Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal vor: IRR nach Steuern von 60 % und NPV5% von 1 Milliarde US-Dollar bei einem Goldpreis von 3.500 US-Dollar/Unze

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Banyan Gold stößt auf hochgradige Goldmineralisierungen

Im Powerline-Vorkommen westlich des hochgradigen Hauptkerns hat man eine hochgradige Goldmineralisierung durchbohrt, wobei man unter anderem auf 1,06 g/t Au auf 9,6 Metern einschließlich 6,29 g/t Gold auf 1,0 Meter stieß.

News: Banyan Gold erweitert hochgradige Zonen bei Powerline, im AurMac-Projekt, Yukon, Kanada

Blue Moon Metals erzielt sehr gute Ergebnisse aus Gesteinsprobe

Die auf dem Apex-Projekt genommene 100 kg - Probe wurde zerkleinert und gemischt; die Analyseergebnisse ergaben 0,180 % Germanium, 0,0273 % Gallium und 1,96 % Kupfer.

News: Blue Moon meldet Analyseergebnisse von 0,18 % Germanium, 0,027 % Gallium und 1,96 % Kupfer in einer Massenprobe aus Apex und stellt ein Update zum Projekt Apex bereit

Canada Nickel erhält Zugang zum europäischen Stahlmarkt

Die geschlossene Absichtserklärung mit RWE Supply & Trading soll die Vermarktung von kohlenstoffarmem (Edel-)Stahl unterstützen, der voraussichtlich von der Tochtergesellschaft Net Zero Metals von Canada Nickel produziert wird.

News: Canada Nickel unterzeichnet Absichtserklärung mit RWE Supply & Trading zur Förderung der Vermarktung von kohlenstoffarmem Stahl in Europa und Nordamerika

Equinox Gold kann endlich wieder auf Los Filos durchstarten

Das Unternehmen hat 20-jährige Landnutzungsvereinbarungen mit allen drei Gemeinden unterzeichnet, in deren Gebiet sich die Los-Filos-Mine in Guerrero, Mexiko befindet.

News: Equinox Gold schließt langfristige Landnutzungsvereinbarungen mit allen drei Gemeinden im Umfeld der Mine Los Filos ab; Planungs- und technische Arbeiten zur Unterstützung der Wiederinbetriebnahme der Mine und der Ausweitung der Jahresproduktion sind im

Millennial Potash erhält Regierungs-Unterstützung zugesagt

Gabuns Minister für Bergbau und geologische Ressourcen Nguema bekräftigte die Unterstützung der Regierung für das Banio-Kaliprojekt und erklärte, dass die Regierung bei der Infrastruktur und anderen Initiativen in der Region helfen werde.

News: Millennial empfängt den gabunischen Bergbauminister am Standort des Banio-Kaliprojekts

Newcore Gold stößt auf hochkarätige Goldschichten

Die Bohrung NBDD086 durchteufte auf dem Enchi-Goldprojekt unter anderem 3,51 Gramm pro Tonne Gold auf einer Länge von 21,0 Metern, darunter 5,91 g/t Gold auf 9,0 Metern.

News: Newcore Gold stößt bei Bohrungen auf 3,51 g/t Gold auf einer Mächtigkeit von 21,0 Metern, darunter 5,91 g/t Gold auf 9,0 Metern, im Enchi-Goldprojekt in Ghana

OR Royalties verzeichnet Gewinn von fast 95 Millionen US$

OR Royalties erwirtschaftete im zweiten Quartal 2026 20.757 zurechenbare Goldäquivalent-Unzen, was zu einer vierteljährlichen Cash-Marge2 von etwa 94,7 Millionen US-Dollar (96,8%) führte.

News: OR Royalties gibt vorläufige GEO-Lieferungen für das 2. Quartal 2026 bekannt

Southern Cross Gold trifft wieder ins Schwarze!

Zu den besten Ergebnissen vom Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek gehörte ein Abschnitt von 7,9 Metern mit 19,9 g/t AuEq (2,8 g/t Au, 7,1 % Sb) in der Bohrung SDDSC233.

News: Southern Cross Gold bohrt 7,9 m mit 19,9 g/t AuEq, einschließlich 7,1 % Sb und 2,8 g/t Au im oberen Golden Dyke: Antimon-Dominanz bestätigt

Dieser Newsletter wurde am 02.07.2026 durch Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication, Swiss Resource Capital AG erstellt.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger & Team

Swiss Resource Capital AG

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Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien

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Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situat ...

Quellen:

Die jeweiligen News entnehmen Sie bitte den offiziellen Webseiten der Unternehmen, sowie www.rohstoff-tv.com.

Interessen/Vergütung (SRC):

Vergütung durch die oben genannten Mandats-Emittenten; eigene Positionen < 0,5 %: ja, über „SRC Mining Special Situations Zertifikat“; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine. Anteil im SRC Mining Special Situations Zertifikat < 0,5 %.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen:

Unternehmensmeldungen/Präsentationen, historische Daten/Reports; qualitative Einordnung; keine Bewertungsmodelle.

Update-Policy & Abweichungen:

Kein Update geplant.

Hinweis § 86 WpHG:

Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (u. a. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Wesentliche Risiken:

Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt.

Hinweis:

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