Diese Biotechnologie-Aktie bietet für ihr Geld so viel wie kaum eine zweite!

Die Allgegenwart des KI-Trades hat viele Anlegerinnen und Anleger zuletzt übersehen lassen, dass auch andere Branchen haussieren und zahlreiche Anlagechancen bieten. Eine dieser Rallye, die unter dem Radar vieler Investoren gelaufen ist, hat bei Biotechnologiewerten stattgefunden, die in den vergangenen Wochen hochdynamisch auf neue Allzeithochs ausgebrochen sind, wie der Blick auf den Nasdaq Biotechnology Index zeigt. Dieser hat den US-Gesamtmarktindex in diesem Jahr um mehr als 50 Prozent und im Vergleich zum Stand vor 12 Monaten sogar um das Zweieinhalbdache outperformen können.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vom starken Interesse profitierte auch der mit einer Marktkapitalisierung von 9,72 Milliarden US-Dollar vergleichsweise kleine Wert Halozyme. Einigen Leserinnen und Lesern dürfte das Unternehmen bereits im Zusammenhang mit Evotec bekannt sein, für das Halozyme im November 2024 ein ebenso unverbindliches wie schlecht kommuniziertes Übernahmeangebot abgegeben hatte – rückblickend war der Verzicht auf den Kauf eine gute Entscheidung mit Blick auf die anhaltenden operativen Herausforderungen beim Wirkstoffentwickler aus Hamburg.

Doch auch aus eigener Kraft hat Halozyme ein hohes Wachstum zu bieten. Zuletzt legten die Erlöse des Unternehmens, das einen Wirkstoffverstärker vor allem zur Behandlung von Tumor-Erkrankungen entwickelt hat und diesen in einem Lizenzmodell an andere Pharma- und Biotechnologieunternehmen vertreibt, um mehr als 42 Prozent zu. Gleichzeitig ist die Aktie wie ein behäbiges Schwergewicht, wie beispielsweise Pfizer, bewertet. Das passt nicht zusammen – erst recht nicht, nachdem die Aktie in der vergangenen Woche auf neue Rekordnotierungen ausgebrochen ist und jetzt vor einer Anschlussrallye stehen könnte.

Halozyme Chartsignale

Langfristiger Aufwärtstrend: Die Halozyme-Aktie befindet sich in einem mehrjährigen Aufwärtstrend mit hoher Volatilität, aber auch hoher Konstanz und Zuverlässigkeit.

Die Halozyme-Aktie befindet sich in einem mehrjährigen Aufwärtstrend mit hoher Volatilität, aber auch hoher Konstanz und Zuverlässigkeit. Unterstützung durch technische Indikatoren: Der Anstieg der Anteile ist durch ein frisches Kaufsignal (Golden Cross) und steigende Indikatoren unterstützt.

Der Anstieg der Anteile ist durch ein frisches Kaufsignal (Golden Cross) und steigende Indikatoren unterstützt. Ausbruch auf Allzeithochs: Halozyme ist in der vergangenen Woche auf neue Rekordnotierungen geklettert. Das gilt als starkes technisches Kaufsignal.

Halozyme ist in der vergangenen Woche auf neue Rekordnotierungen geklettert. Das gilt als starkes technisches Kaufsignal. Chance auf Anschlussrallye: Angesichts des intakten Aufwärtstrends, der starken Indikatoren und der moderaten Bewertung dürfte der Anstieg anhalten.

Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 27.07.2021 bis 27.07.2026

Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Außerdem kann die Rendite infolge von Wechselkursschwankungen kleiner oder größer als die Basiswertentwicklung ausfallen.

Halozyme: Hier ist noch viel Luft nach oben

Das wichtigste Produkt von Halozyme ist das Enzym mit der sperrigen Bezeichnung rHuPH20. Dabei handelt es sich um eine Hyaluronidase, welche am Abbau von Bindegewebe beteiligt ist. In Kombination mit anderen Wirkstoffen sorgt das bei subkutaner Anwendung für eine schnellere Wirkstoffaufnahme in den Körper, was rHuPH20 insbesondere in der Behandlung von Tumor-Erkrankungen interessant macht.

Zu den Lizenznehmern von rHuPH20 gehören zahlreiche namhafte Unternehmen wie Roche, Pfizer, Janssen, AbbVie, Bristol-Myers Squibb und Eli Lilly. Deren wachsende kommerziellen Erfolge bei der Entwicklung von Krebstherapien bedeutet unmittelbar auch höhere Lizenzerlöse, sogenannte Royalties, für Halozyme. Für dieses Jahr erwartet das Management aus dieser Geschäftstätigkeit Erlöse in Höhe von 1,13 bis 1,17 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Anstieg zwischen 30 und 35 Prozent. Für weitere Einkünfte sorgen mit Hylenex und Xyosted zwei im Eigenvertrieb entwickelte Präparate, dazu kommen Investmenterträge aus Beteiligungen. Auf bis zu 1,81 Milliarden US-Dollar könnten sich die Erlöse von Halozyme im laufenden Jahr summieren.

Überzeugender Chart nach neuen Allzeithochs

Grundsätzlich wissen Investoren die anhaltende Wachstumsstärke von Halozyme zu schätzen, wie der Blick auf den Chart der vergangenen 5 Jahren zeigt. Zwischen 2022 und 2023 konnte die Aktie zwar nicht so recht überzeugen, doch seit Anfang 2024 liegt ein starker Aufwärtstrend vor, wenngleich Anlegerinnen und Anleger Schwankungen um bis 20 Prozent sowie das zwischenzeitliche Unterschreiten der 200-Tage-Linie verdauen mussten.

Starke Unterstützungen haben sich inzwischen im Bereich von 50 und 60 US-Dollar etabliert. Nach einem Doppelboden um den Jahreswechsel im Bereich von 60 US-Dollar konnte die Aktie, unterstützt durch die steigenden technischen Indikatoren RSI und MACD, ihren übergeordneten Aufwärtstrend nach einer mehrmonatigen Konsolidierungsphase wieder aufnehmen, wodurch in den gleitenden Durchschnitten ein Golden Cross und damit ein Kaufsignal entstanden ist.

Diesem Kaufsignal folgte in der vergangenen Woche mit neuen Rekordnotierungen ein weiteres. Damit deutet bei Halozyme jetzt alles auf eine Ausbruchs- und Anschlussrallye hin, denn die technischen Indikatoren sind unverändert stark, ohne dass die Aktie bereits überkauft wäre. Gleichzeitig besteht auch innerhalb des Aufwärtstrendkanals noch Luft nach oben. Für weitere Kursgewinne ist die Aktie also nicht mal auf eine Trendverschärfung angewiesen. Das derzeit größte Risiko stellt ein Fehlausbruch und ein Rücksetzer in den Bereich der gleitenden Durchschnitte dar. Hier gegen sichert jedoch die außergewöhnlich attraktive Unternehmensbewertung ab.

Viel Wachstum für wenig Geld

Ungeachtet des anhaltenden Unternehmenserfolgs war und ist die Aktie von Halozyme im Branchenvergleich eine bemerkenswert günstige – bei fast allen Bewertungskennziffern wird das Unternehmen auch nach der Rallye in den vergangenen Wochen und Monaten unter den Vielfachen der Konkurrenz gehandelt. Gleichzeitig besteht auch gegenüber der historischen Norm ein signifikanter Bewertungsabschlag.

Für 2026 steht ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,1 zu Buche. Das liegt um rund 30 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel von 14,6 sowie um fast 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Diese Differenzen könnten sich im kommenden Geschäftsjahr noch deutlich ausweiten, für das Halozyme mit einem KGVe von 8,2 bewertet ist.

Angesichts einer moderaten Verschuldung, die langfristigen Verbindlichkeiten betragen mit rund 2,0 Milliarden US-Dollar etwa dem zweifachen des EBITDA, hat Halozyme mit 12,4 auch ein um 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegendes EV/EBITDA-Verhältnis zu bieten. Eine weitere Qualität des Unternehmens ist eine Fähigkeit, Barmittelzuflüsse zu erwirtschaften. Die Cashflow-Rendite liegt bei fast 10 Prozent und damit um 30 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Zwar erhalten Anlegerinnen und Anleger bei Halozyme keine Dividende, insgesamt ist das Gesamtpaket aber sehr attraktiv.

Die Fanbasis wächst – aber noch nur langsam!

Trotz der in den vergangenen Jahren starken Erfolgsbilanz und der moderaten Unternehmensbewertung genießt Halozyme an der Wall Street bislang nur wenig Aufmerksamkeit. Zur Aktie liegen insgesamt 9 Einschätzungen vor, davon raten 4 zum Kaufen und weitere 2 zum Übergewichten. Dem stehen 3 neutrale Bewertungen gegenüber, was in Summe ein Votum zum Kaufen der Anteile ergibt.

Im Mittel wird der faire Wert der Aktie auf 86,89 US-Dollar veranschlagt, das entspricht einer Upside von 6,1 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Allerdings haben Analystinnen und Analysten ihre Kursziele seit rund einem halben Jahr nicht mehr angepasst, es besteht also Nachholbedarf. Das gegenwärtig niedrigste Kursziel, genannt von der US-Großbank JP Morgan, liegt bei 70,00 US-Dollar, seinen größten Fan hat Halozyme in der Investmentbank Morgan Stanley, die den fairen Wert bei 96,00 US-Dollar sieht.

Halozyme auf einen Blick

ISIN: US40637H1095

US40637H1095 Börsenwert: 9,7 Milliarden US-Dollar

9,7 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2026: 10,1

10,1 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr.

Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG ist grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden und ein Totalverlust des investierten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Anleger sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinanderzusetzen.

Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!