Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 27.07. - FTSE Athex 20 stark +1,44 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:51) bei 25.382,35 PKT und steigt um +1,29 %.
Top-Werte: Zalando +3,66 %, SAP +2,72 %, adidas +1,89 %
Flop-Werte: Hochtief -3,63 %, RWE -1,85 %, E.ON -0,77 %
Der MDAX bewegt sich bei 32.256,39 PKT und steigt um +0,92 %.
Top-Werte: Nemetschek +3,83 %, AUTO1 Group +3,71 %, IONOS Group +2,87 %
Flop-Werte: FUCHS Pref -4,26 %, Wacker Chemie -2,13 %, AIXTRON -1,86 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.816,68 PKT und steigt um +1,08 %.
Top-Werte: ATOSS Software +6,14 %, Nemetschek +3,83 %, IONOS Group +2,87 %
Flop-Werte: Verbio -4,10 %, AIXTRON -1,86 %, Nordex -1,67 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:40) bei 6.335,51 PKT und steigt um +1,17 %.
Top-Werte: Wolters Kluwer +3,94 %, SAP +2,72 %, Prosus Registered (N) +2,64 %
Flop-Werte: ENI -4,49 %, TotalEnergies -2,70 %, Vinci -1,84 %
Der SMI steht bei 14.396,46 PKT und gewinnt bisher +0,51 %.
Top-Werte: Sika +1,62 %, ABB +1,31 %, UBS Group +1,21 %
Flop-Werte: Nestle -1,41 %, Kuehne + Nagel International -1,16 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -0,77 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 8.410,17 PKT und steigt um +0,67 %.
Top-Werte: Capgemini +2,30 %, STMicroelectronics +1,94 %, Renault +1,87 %
Flop-Werte: TotalEnergies -2,70 %, Vinci -1,84 %, ENGIE -1,84 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (08:54:25) bei 3.235,88 PKT und steigt um +1,36 %.
Top-Werte: Securitas Shs(B) +2,61 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +2,14 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,51 %
Flop-Werte: Alfa Laval -1,14 %, Telia Company -0,74 %, Tele2 (B) -0,66 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 6.320,00 PKT und steigt um +1,44 %.
Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +1,43 %, Jumbo +1,12 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,77 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -4,11 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,88 %, Viohalco -0,79 %
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