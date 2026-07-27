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    AKTIE IM FOKUS

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    Barclays-Hochstufung gibt Inditex Auftrieb

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays stuft Inditex Kurs steigt 3% auf 56,10
    • Jahresverlust schrumpft auf 0,4 Prozent bei Inditex
    • Analyst erhöht Kursziel auf 62,50 und stuft hoch
    AKTIE IM FOKUS - Barclays-Hochstufung gibt Inditex Auftrieb
    Foto: Inditex

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Inditex haben am Montag von einer Hochstufung durch die britische Bank Barclays profitiert. Sie legte unter den Spitzenwerten im festen EuroStoxx 50 um 3 Prozent auf 56,10 Euro zu, womit sich ihr Kursverlust seit Jahresbeginn auf 0,4 Prozent verringerte.

    Analyst Matthew Clements hob sein Kursziel auf 62,50 Euro an und stufte die Aktie des Zara-Mutterunternehmens von "Equal-weight" auf "Overweight" hoch. Er sieht die Bewertung der Aktie des spanischen Bekleidungsherstellers inzwischen auf einem angemessenen Niveau.

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    Zudem lobte er die Preisgestaltungsmacht und Lagerbestandssteuerung der Spanier im inflationsgeprägten Umfeld und rechnet mit Aufwärtspotenzial für die mittelfristigen, durchschnittlichen Analystenschätzungen zur Profitabilität./ck/mis

    Inditex

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    ISIN:ES0148396007WKN:A11873
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie

    Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 6.336 auf Ariva Indikation (27. Juli 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um +4,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 174,84 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von +6,95 %/+12,30 % bedeutet.





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