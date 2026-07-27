Barclays-Hochstufung gibt Inditex Auftrieb

Zudem lobte er die Preisgestaltungsmacht und Lagerbestandssteuerung der Spanier im inflationsgeprägten Umfeld und rechnet mit Aufwärtspotenzial für die mittelfristigen, durchschnittlichen Analystenschätzungen zur Profitabilität./ck/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 6.336 auf Ariva Indikation (27. Juli 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um +4,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,85 %.

Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 174,84 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von +6,95 %/+12,30 % bedeutet.