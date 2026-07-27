Neotech Metals startet gemeinsam mit Dorfner Anzaplan ein Programm zur Entwicklung metallurgischer Verfahren

Vancouver, British Columbia / 27. Juli 2026 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) („Neotech“ oder „das Unternehmen“) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es gemeinsam mit der Dorfner ANZAPLAN GmbH („ANZAPLAN“) ein umfassendes Programm zur Entwicklung metallurgischer Verfahren gestartet hat, um die Ausarbeitung eines vorläufigen Aufbereitungsschemas für sein Seltenerdprojekt Hecla-Kilmer in Ontario, Kanada, voranzutreiben.

Das Programm, das teilweise aus dem Critical Mineral Innovation Fund („CMIF“) der Provinz Ontario finanziert wird, soll die Untersuchungen unterstützen, die für die Erarbeitung eines konzeptionellen Verfahrensschemas und einer Aufbereitungsanlage zur Gewinnung und Aufbereitung der in intrusivem Apatit enthaltenen Seltenerdmineralisierung sowie Niob und Gallium erforderlich sind. Darüber hinaus dient es der Ermittlung der Qualitäten von gereinigter Phosphorsäure („PPA“), die im Rahmen des Hecla-Kilmer-Projekts erzielt werden können.

Aufbau auf den metallurgischen Erfolgen des Jahres 2025

Das aktuelle Programm knüpft direkt an die positiven metallurgischen Ergebnisse des Vorjahres an, bei denen Ausbeuten von etwa 75 % für Seltenerdoxide insgesamt und von 89 % für Phosphat erzielt wurden. Dieser Grad an Auflösung, der ohne aggressive Vorbehandlung erreicht wurde, deutet darauf hin, dass der Apatit auf Hecla-Kilmer leicht auslaugbar ist – eine Eigenschaft, die nach Ansicht des Unternehmens potenziell zu einem Verfahrensschema mit vergleichsweise niedrigen Betriebskosten führen kann. Im Gegensatz dazu erfordern schwer auslaugbare Seltenerdmetall-Mineralsysteme in der Regel höhere Reagenzanteile, erhöhte Temperaturen oder mehrstufiges Rösten, um eine ähnliche Auflösung zu erreichen.

„Unsere bisherigen metallurgischen Untersuchungen haben gezeigt, dass die in Apatit beherbergte Mineralisierung auf Hecla-Kilmer unter relativ milden Bedingungen gut auf herkömmliche Auslaugungsverfahren anspricht“, sagte Reagan Glazier, CEO von Neotech. „Unser gemeinsames Ziel mit ANZAPLAN ist es, diese Eigenschaften zu nutzen, um ein einfaches, konventionelles Aufbereitungsschema zu entwickeln, mit dem sich ein hochreines Seltenerdprodukt herstellen lässt. Gleichzeitig möchten wir zusätzliche Wertschöpfungsketten für Niob, Gallium und gereinigte Phosphorsäure evaluieren. Sollte sich diese effiziente Aufbereitung im weiteren Verlauf des Programms weiterhin bestätigen, kann dies zu erheblichen Einsparungen bei den Betriebskosten im Vergleich zu komplexeren Verfahren zur Aufbereitung von Seltenen Erden führen.“

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