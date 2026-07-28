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    Ihre wichtigsten Termine

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    Frische Zahlen von: Visa, Paypal, Pfizer, Coca-Cola, Logitech, UPS & Ford Motor!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Frische Zahlen von: Visa, Paypal, Pfizer, Coca-Cola, Logitech, UPS & Ford Motor!
    Foto: Uli Deck/dpa

    Untermehmenstermine

    06:00 Uhr, Schweiz: Sulzer, Halbjahreszahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Mercedes-Benz Group, Q2-Zahlen (8.00 Analystencall, 9.15 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Teamviewer, Q2-Zahlen (10.00 Analystencall)
    07:00 Uhr, Schweiz: Sika AG, Halbjahreszahlen
    07:00 Uhr, Niederlande: Philips, Halbjahreszahlen (10.00 Conference Call)
    07:15 Uhr, Frankreich: Air Liquide, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Unilever, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Barclays, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: MAN Group, Halbjahreszahlen
    11:30 Uhr, USA: Pfizer, Hauptversammlung
    12:00 Uhr, USA: UPS, Q2-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: Sherwin-Williams, Q2-Zahlen
    12:55 Uhr, USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: American Tower, Q2-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Transunion, Q2-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Invesco Ltd, Q2-Zahlen
    13:15 Uhr, USA: S&P Global, Q2-Zahlen
    13:15 Uhr, USA: Paypal, Q2-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Boeing, Q2-Zahlen
    14:00 Uhr, USA: Linde, Hauptversammlung
    17:45 Uhr, Frankreich: Kering, Halbjahreszahlen
    18:00 Uhr, Frankreich: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen
    18:00 Uhr, Niederlande: AMS International, Halbjahreszahlen
    22:00 Uhr, Schweiz: Logitech, Q1-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Visa, Q3-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: Ford Motor, Q2-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: Mondelez, Q2-Zahlen
    22:10 Uhr, USA: NXP Semiconductor, Q2-Zahlen

    Konjunkturdaten

    08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 7/26
    09:00 Uhr, Spanien: Arbeitslosenquote Q2/26
    09:00 Uhr, Spanien: Einzelhandelsumsatz 6/26
    12:00 Uhr, Deutschland: Bundesbank, Monatsbericht
    14:15 Uhr, USA: ADP-Index
    14:30 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 6/26 (vorläufig)
    15:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 5/26
    16:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 7/26
    16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 7/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 28.07.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    12:00DeutschlandDEUGerman Buba Monthly Report
    14:15USAUSAADP Employment Change 4-week average
    15:00USAUSAHousing Price Index (MoM)
    16:00USAUSAConsumer Confidence
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    17:30 WebinarWH SelfInvest: Strategien handeln lassen statt zuschauen
    18:30 WebinarHSBC: Von der Meinung zum Trade - Zinsen sichern mit Aktienanleihen
    19:00 WebinarWH SelfInvest: Was braucht erfolgreiches Trading wirklich?
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    Ihre wichtigsten Termine Frische Zahlen von: Visa, Paypal, Pfizer, Coca-Cola, Logitech, UPS & Ford Motor! Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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