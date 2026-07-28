Ihre wichtigsten Termine
Frische Zahlen von: Visa, Paypal, Pfizer, Coca-Cola, Logitech, UPS & Ford Motor!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
06:00 Uhr, Schweiz: Sulzer, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Mercedes-Benz Group, Q2-Zahlen (8.00 Analystencall, 9.15 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Teamviewer, Q2-Zahlen (10.00 Analystencall)
07:00 Uhr, Schweiz: Sika AG, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Niederlande: Philips, Halbjahreszahlen (10.00 Conference Call)
07:15 Uhr, Frankreich: Air Liquide, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Unilever, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Barclays, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: MAN Group, Halbjahreszahlen
11:30 Uhr, USA: Pfizer, Hauptversammlung
12:00 Uhr, USA: UPS, Q2-Zahlen
12:00 Uhr, USA: Sherwin-Williams, Q2-Zahlen
12:55 Uhr, USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen
13:00 Uhr, USA: American Tower, Q2-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Transunion, Q2-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Invesco Ltd, Q2-Zahlen
13:15 Uhr, USA: S&P Global, Q2-Zahlen
13:15 Uhr, USA: Paypal, Q2-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Boeing, Q2-Zahlen
14:00 Uhr, USA: Linde, Hauptversammlung
17:45 Uhr, Frankreich: Kering, Halbjahreszahlen
18:00 Uhr, Frankreich: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen
18:00 Uhr, Niederlande: AMS International, Halbjahreszahlen
22:00 Uhr, Schweiz: Logitech, Q1-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Visa, Q3-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Ford Motor, Q2-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Mondelez, Q2-Zahlen
22:10 Uhr, USA: NXP Semiconductor, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 7/26
09:00 Uhr, Spanien: Arbeitslosenquote Q2/26
09:00 Uhr, Spanien: Einzelhandelsumsatz 6/26
12:00 Uhr, Deutschland: Bundesbank, Monatsbericht
14:15 Uhr, USA: ADP-Index
14:30 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 6/26 (vorläufig)
15:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 5/26
16:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 7/26
16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 7/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 28.07.2026
Zeit Land Relev. Termin 12:00 DEU German Buba Monthly Report 14:15 USA ADP Employment Change 4-week average 15:00 USA Housing Price Index (MoM) 16:00 USA Consumer Confidence
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Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin