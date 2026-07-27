Nvidia bürgt für OpenAI: 250 Milliarden USD für den größten KI-Campus der Welt

Nvidia würde dabei als Bürge auftreten, um es dem von Masayoshi Son kontrollierten Bauträger zu ermöglichen, Fremdkapital zu deutlich günstigeren Konditionen aufzunehmen. OpenAI besitzt kein Investment-Grade-Rating, weil das Unternehmen noch keine Gewinne schreibt. Ohne externe Absicherung wären die Kreditbedingungen entsprechend teuer.

Nvidia will OpenAI mit einer Finanzierungsgarantie von rund 250 Milliarden Dollar unter die Arme greifen. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf Insider. Hintergrund ist ein gewaltiges Rechenzentrum-Projekt, das SoftBanks Energietochter SB Energy im Süden des US-Bundesstaats Ohio entwickelt. Allein das Bauprojekt und der Strom schlagen mit über 500 Milliarden US-Dollar zu Buche, die Nvidia-Chips im Inneren noch nicht eingerechnet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nvidia ist ohnehin bereits mit rund 30 Milliarden US-Dollar an OpenAI beteiligt und soll nun auch die Chipfinanzierung für den KI-Konzern übernehmen.

Der geplante Campus soll einen Strombedarf von etwa zehn Gigawatt decken, genug, um mehrere Millionen Haushalte zu versorgen. Das Projekt entsteht auf einem früheren Urananreicherungsgelände rund 80 Kilometer südlich von Columbus.

Die erste Ausbaustufe mit 800 Megawatt soll 2028 ans Netz gehen. Der Strom stammt aus einem Erdgaskraftwerk auf Bundesland, das Japan als Teil eines Handelsabkommens mit 33 Milliarden US-Dollar finanziert. Handelsminister Howard Lutnick entscheidet mit, wer Zugang zu dieser Kapazität bekommt. Japan und die USA teilen die Erlöse so lange, bis Japan seine Investition zurückhat, danach gehen 90 Prozent an die US-Regierung.

Für OpenAI wäre es das erste eigene Rechenzentrum. Bislang mietet der ChatGPT-Entwickler Infrastruktur vor allem bei Microsoft, Amazon und Oracle. Wettbewerber wie Anthropic, Microsoft und Google haben laut WSJ ebenfalls Interesse an dem Standort angemeldet. Google stützt für Anthropic bereits ähnliche Finanzierungen ab, um den Absatz eigener KI-Chips zu fördern.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 183,4EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.





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