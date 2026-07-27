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    AKTIE IM FOKUS

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    Anleger agieren vorsichtig vor Zahlen von Hochtief

    Für Sie zusammengefasst
    • Hochtief-Aktien Schlusslicht im Dax bei 429 Euro
    • Rückgang seit Anfang April auf tiefstem Stand
    • US-Tochter Turner profitiert von Rechenzentren
    AKTIE IM FOKUS - Anleger agieren vorsichtig vor Zahlen von Hochtief
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Kurz vor der Quartalsbilanz von Hochtief sind Anleger am Montag in Deckung gegangen. Mit einem Abschlag von gut vier Prozent auf 429 Euro waren die Aktien das Schlusslicht im Dax , sie rutschten auf den tiefsten Stand seit Anfang April.

    Von Jahresanfang bis zum Rekordhoch bei 554 Euro Anfang Mai waren die Papiere um gut 64 Prozent gestiegen. Anschließend fand eine deutliche Korrektur statt, die Anteilsscheine büßten 125 Euro ein.

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    Nach dem jüngsten Rücksetzer sollten die Zahlen zum zweiten Quartal am Markt wieder die Wachstumschancen in Erinnerung rufen, hatte Graham Hunt von Jefferies jüngst in einem Ausblick geschrieben. Im Fokus stehe die US-Bautochter Turner, die von den Investitionen großer Cloud-Anbieter in Daten- und Rechenzentren profitiert haben dürfte./bek/men

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    ISIN:DE0006070006WKN:607000
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

    Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,67 % und einem Kurs von 430,6 auf Tradegate (27. Juli 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um -5,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 33,87 Mrd..

    Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 489,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 435,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 532,00EUR was eine Bandbreite von -0,55 %/+21,63 % bedeutet.





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