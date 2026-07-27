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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Historisches Börsendebüt für Chiphersteller CXMT in China

    Für Sie zusammengefasst
    • CXMT-Aktie stieg im Handelsverlauf bis 535 Prozent
    • CXMT erlöst 66,6 Mrd Yuan knapp zehn Mrd Dollar
    • DRAM-Hersteller expandiert Produktion und Forschung
    AKTIE IM FOKUS 2 - Historisches Börsendebüt für Chiphersteller CXMT in China
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: Schlusskurs; Bewertung zum Handelsende)

    SHANGHAI (dpa-AFX Broker) - Der Hunger nach Computerchips im weltweiten Rennen um die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz hat dem chinesischen Hersteller CXMT einen Traum-Börsenstart geebnet. Im Handelsverlauf sprang das Papier des Halbleiterfertigers aus dem ostchinesischen Hefei bis zu 535 Prozent auf etwas mehr als 55 Yuan nach oben, bevor es zu leichten Gewinnmitnahmen kam. Zum Handelsende legte der CXMT-Kurs um knapp 466 Prozent auf 49 Yuan zu. Gemessen an dem damit erreichten Börsenkurs von rund 55 Yuan wird CXMT mit 3,3 Billionen Yuan bewertet. Dies sind umgerechnet rund 490 Milliarden Dollar.

    Damit ist der Chiphersteller auf einen Schlag zu einem der wertvollsten Unternehmen Chinas geworden. An den chinesischen Festlandsbörsen ist CXMT mit der Bewertung der mit Abstand teuerste Konzern; bei den in Hongkong notierten Unternehmen aus China liegt Tencent gemessen am Schlusskurs mit umgerechnet rund 510 Milliarden Dollar etwas vor CXMT. Zwischenzeitlich lag der Chiphersteller vor dem Internetkonzern Tencent , an dem die niederländische Beteiligungsgesellschaft Prosus rund 23 Prozent hält.

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    CXMT nimmt mit Börsengang rund zehn Milliarden Dollar ein

    CXMT, gegründet als ChangXin Memory Technologies, ist Spezialist in der Fertigung von DRAM-Speichern. Die Chips dienen in Computern oder Smartphones als temporäre Speicher von Daten. Sie sorgen dafür, dass die Geräte auf Hochleistung arbeiten können, indem sie schnellen Datenzugriff ermöglichen, während auf den Geräten Anwendungen laufen. In der KI-Entwicklung sind die Chips wichtig, weil sie die Trainingsdaten der Modelle zwischenspeichern und damit als eine Art Gehirn fungieren.

    Der Ausgabepreis für einen der rund 6,69 Milliarden Anteilsscheine hatte bei 8,66 Yuan gelegen. Das Unternehmen nahm damit 66,6 Milliarden Yuan oder umgerechnet knapp zehn Milliarden Dollar ein. CXMT ist damit die zweitgrößte Emission an den chinesischen Festlandbörsen - lediglich die Großbank Agricultural Bank of China hatte im Jahr 2010 etwas mehr erlöst. Der 472-prozentige Sprung von 472 Prozent mit dem ersten Kurs ist außerdem einer der höchsten in der Börsengeschichte Chinas.

    Was CXMT mit dem Geld vorhat

    Mit dem Geld will CXMT laut dem Börsenprospekt zur Erstnotiz seine Produktion ausweiten sowie in Forschung und Entwicklung seiner DRAM-Chips investieren. Die hohe Nachfrage nach solchen Chips im Zuge des globalen Rennens um die Entwicklung neuer KI-Modelle hat für einen Angebotsengpass in der Branche gesorgt, vor allem bei Herstellern von Alltagselektronikgeräten.

    Der Börsengang schließt an weitere Debüts in der Branche an. Mitte des Monats hatte der südkoreanische Chiphersteller SK Hynix mit einer Erstnotiz an der US-Börse Nasdaq 26,5 Milliarden US-Dollar (derzeit etwa 23,2 Milliarden Euro) eingesammelt. Berichten zufolge planen in China weitere KI-Startups Börsengänge.

    USA und China wetteifern um KI

    Die KI-Entwicklung ist mittlerweile zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Rivalen USA und China geworden. Wegen der von Zöllen und Exportkontrollen geprägten handelspolitischen Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt wird die Reduzierung von Abhängigkeiten auch bei Technologie immer wichtiger.

    Lange gingen Beobachter davon aus, dass die Chinesen ihrer US-Konkurrenz noch hinterherhinken. Das jüngst veröffentlichte Modell "Kimi K3" der chinesischen Firma Moonshot stellte in Leistungsmessungen nach eigenen Angaben die US-Spitzen-KI-Modelle in einigen Bereichen in den Schatten./jon/DP/zb/men/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Agricultural Bank of China Shs(H) Aktie

    Die Agricultural Bank of China Shs(H) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von auf Nasdaq OTC () gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Agricultural Bank of China Shs(H) Aktie um +3,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Agricultural Bank of China Shs(H) bezifferte sich zuletzt auf 21,24 Mrd..





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