Die deutsche Wirtschaft sendet ein Lebenszeichen: Der DAX zündet!

"Trotz der unsicheren Lage am Persischen Golf zeigt sich die deutsche Wirtschaft weniger pessimistisch", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli stärker als erwartet verbessert. Der Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts stieg von revidierten 85,7 Punkten im Juni auf 86,6 Punkte. Von Reuters befragte Analysten hatten lediglich mit 86,0 Punkten gerechnet.

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Vor allem die Erwartungen hellten sich deutlich auf. Der entsprechende Index sprang von 84,3 auf 86,7 Punkte. Die Unternehmen bewerteten ihre aktuelle Geschäftslage dagegen etwas schwächer. Dieser Teilindex sank von 87,0 auf 86,5 Punkte. Dennoch verbesserte sich die Stimmung in allen Wirtschaftsbereichen.

Auch andere Konjunkturindikatoren zeigen nach oben

Der Index des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung stieg im Juli überraschend auf 26,3 Punkte. Der Einkaufsmanagerindex erreichte 51,2 Punkte und lag damit erstmals seit März wieder über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Die Deutsche Bank sieht darin ein positives Signal. Die Ökonomen Marc Schattenberg, Felicitas Henze und Robin Winkler verweisen zudem auf die neuen Haushalts- und Reformpläne der Bundesregierung. Höhere Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur könnten die Investitionen ab der zweiten Jahreshälfte stützen. Zwischen 2027 und 2029 soll die Nettokreditaufnahme insgesamt rund 85 Milliarden Euro höher ausfallen als bislang geplant.

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Die Deutsche Bank erwartet für 2026 dennoch nur ein Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent. Für 2027 rechnen die Ökonomen mit einem Plus von 1,3 Prozent. Die Inflationsrate dürfte in beiden Jahren bei 2,7 Prozent liegen.

Das größte Risiko bleibt der Konflikt im Nahen Osten. Länger anhaltende Energiepreissteigerungen könnten die deutsche Wirtschaft erheblich belasten. Eine stabile Einigung würde dagegen den Druck auf Wachstum und Inflation verringern.

Zu Wochenbeginn sorgte eine vorläufige Angriffspause zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran für Erleichterung. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel zeitweise um sieben Prozent und rutschte unter 90 US-Dollar. Der europäische Gaspreis gab sogar um neun Prozent nach.

Die Vereinigten Staaten hatten ihre Angriffe nach 13 aufeinanderfolgenden Nächten zunächst eingestellt. Auch der Iran deutete eine Pause an. Zwei Nächte ohne neue Attacken stärkten die Hoffnung auf eine Entspannung.

Davon profitierte auch der deutsche Aktienmarkt. Der DAX klettert zum Wochenstart nach oben und erreicht den höchsten Stand seit drei Wochen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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