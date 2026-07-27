ATOSS Software Aktie stark gefragt - +6,40 % - 27.07.2026

Die ATOSS Software Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,40 % auf 81,50€ zulegen. Das sind +4,90 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,52 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ATOSS Software Aktie. Nach einem Plus von +0,52 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 81,50€, mit einem Plus von +6,40 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

ATOSS Software ist Spezialist für Workforce-Management-Software (Einsatzplanung, Zeitwirtschaft, Self-Service) für mittelständische und große Unternehmen. Starke Position im DACH-Raum, wachsende internationale Präsenz. Wichtige Wettbewerber: SAP, UKG, Workday, SD Worx. USP: Fokussierung auf Workforce Management, hohe Integrationsfähigkeit, starke Branchenexpertise und regulierungsnahe Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die ATOSS Software Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -6,83 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ATOSS Software Aktie damit um +17,27 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,52 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ATOSS Software eine negative Entwicklung von -32,96 % erlebt.

Während ATOSS Software heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,67 %.

ATOSS Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,27 % 1 Monat +21,52 % 3 Monate -6,83 % 1 Jahr -36,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ATOSS Software Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 27.07.2026, 10:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von ATOSS Software. Im Fokus stehen fundamentale Kennzahlen (KGV ca. 22, Dividende ca. 3,4%), erwartetes Gewinnwachstum 2026, Cloud-/Backlog-Dynamik und der Kursverlauf. Kritische Stimmen halten KI-Disruption für überzogen; viele setzen auf Fortsetzung des Wachstumspfads, mögliche Höchststände und eine längerfristige Haltestrategie.

Informationen zur ATOSS Software Aktie

Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,30 Mrd.EUR € wert.

Eine Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran hat den Dax am Montag angeschoben. Im frühen Handel stieg das Börsenbarometer um 1,36 Prozent auf 25.439 Punkte und knüpfte dank der fallenden Ölpreise an den freundlichen Wochenschluss von Freitag …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Original-Research: ATOSS Software SE - from NuWays AG 27.07.2026 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Automatic Data Processing, SAP und Co.

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,07 %. SAP notiert im Plus, mit +5,34 %. Workday (A) notiert im Plus, mit +0,12 %.

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Ob die ATOSS Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ATOSS Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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