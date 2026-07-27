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    Neuer Millionenauftrag

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    Rheinmetall liefert nach: Mehr Elefanten für die Bundeswehr

    Die Bundeswehr erweitert ihren Auftrag an Rheinmetall und bestellt 56 weitere Schwerlasttransporter. Die Auslieferung ist für 2026 und 2027 geplant.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundeswehr ordert 56 Elefant 2 Lkw bei Rheinmetall
    • Auslieferung 2026 und 2027 Volumen 60,5 Mio
    • Elefant 2 mit 680 PS 135 t Zuggesamtgewicht
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Neuer Millionenauftrag - Rheinmetall liefert nach: Mehr Elefanten für die Bundeswehr
    Foto: Soeren Stache - dpa

    Die Bundeswehr hat bei Rheinmetall weitere 56 schwere Sattelzugmaschinen des Typs Elefant 2 bestellt. Das teilte der Rüstungskonzern am Montag mit. Der Auftrag hat ein Volumen von rund 60,5 Millionen Euro brutto. Die Auslieferung der Fahrzeuge soll in den Jahren 2026 und 2027 durch Rheinmetall MAN Military Vehicles erfolgen.

    Rheinmetall

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    Rahmenvertrag wird ausgeweitet

    Ursprünglich hatte die Bundeswehr einen siebenjährigen Rahmenvertrag über bis zu 137 Fahrzeuge abgeschlossen und zunächst 32 Schwerlasttransporter bestellt. Der Vertrag sah zusätzliche Abrufe im Gesamtwert von 122 Millionen Euro brutto vor. Diese Fahrzeuge wurden laut Rheinmetall bis Anfang 2025 ausgeliefert.

    Wegen des gestiegenen Bedarfs erweitert die Bundeswehr den Rahmenvertrag nun um weitere 56 Fahrzeuge.

    Transport schwerer Militärfahrzeuge

    Der Elefant 2 basiert auf der HX81-Plattform und ist für den Transport schwerer Militärfahrzeuge ausgelegt. Der Allrad-Lkw wird von einem Achtzylinder-Dieselmotor mit 680 PS angetrieben. Er erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 89 Kilometern pro Stunde und kann Steigungen von bis zu 60 Prozent bewältigen. Das technisch zulässige Zuggesamtgewicht liegt bei 135 Tonnen.

    Zur Ausstattung gehören zudem eine Doppelwindenanlage des Herstellers Rotzler mit jeweils 20 Tonnen Zugkraft sowie dieselbe Fahrerkabine, die auch in der UTF-Fahrzeugfamilie eingesetzt wird.

    Bedeutung für die NATO-Logistik

    Nach Angaben von Rheinmetall ergänzt der ungeschützte Elefant 2 den bereits eingeführten geschützten Schwerlasttransporter Mammut. Der Transport schwerer Gefechtsfahrzeuge gilt insbesondere mit Blick auf Deutschlands Rolle als logistische Drehscheibe für die NATO-Bündnisverteidigung als wichtige Fähigkeit.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 1.048EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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