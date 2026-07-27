Rheinmetall liefert nach: Mehr Elefanten für die Bundeswehr

Die Bundeswehr hat bei Rheinmetall weitere 56 schwere Sattelzugmaschinen des Typs Elefant 2 bestellt. Das teilte der Rüstungskonzern am Montag mit. Der Auftrag hat ein Volumen von rund 60,5 Millionen Euro brutto. Die Auslieferung der Fahrzeuge soll in den Jahren 2026 und 2027 durch Rheinmetall MAN Military Vehicles erfolgen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Rahmenvertrag wird ausgeweitet

Ursprünglich hatte die Bundeswehr einen siebenjährigen Rahmenvertrag über bis zu 137 Fahrzeuge abgeschlossen und zunächst 32 Schwerlasttransporter bestellt. Der Vertrag sah zusätzliche Abrufe im Gesamtwert von 122 Millionen Euro brutto vor. Diese Fahrzeuge wurden laut Rheinmetall bis Anfang 2025 ausgeliefert.

Wegen des gestiegenen Bedarfs erweitert die Bundeswehr den Rahmenvertrag nun um weitere 56 Fahrzeuge.

Transport schwerer Militärfahrzeuge

Der Elefant 2 basiert auf der HX81-Plattform und ist für den Transport schwerer Militärfahrzeuge ausgelegt. Der Allrad-Lkw wird von einem Achtzylinder-Dieselmotor mit 680 PS angetrieben. Er erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 89 Kilometern pro Stunde und kann Steigungen von bis zu 60 Prozent bewältigen. Das technisch zulässige Zuggesamtgewicht liegt bei 135 Tonnen.

Zur Ausstattung gehören zudem eine Doppelwindenanlage des Herstellers Rotzler mit jeweils 20 Tonnen Zugkraft sowie dieselbe Fahrerkabine, die auch in der UTF-Fahrzeugfamilie eingesetzt wird.

Bedeutung für die NATO-Logistik

Nach Angaben von Rheinmetall ergänzt der ungeschützte Elefant 2 den bereits eingeführten geschützten Schwerlasttransporter Mammut. Der Transport schwerer Gefechtsfahrzeuge gilt insbesondere mit Blick auf Deutschlands Rolle als logistische Drehscheibe für die NATO-Bündnisverteidigung als wichtige Fähigkeit.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 1.048EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1098,30 € , was eine Steigerung von +4,72% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar