Trump pausiert erzwungenermaßen den Iran-Krieg - und das aus zwei Gründen: erstens war der Ölpreis (WTI) wieder über 90 Dollar gestiegen, zweitens waren die Kapitalmarkt-Zinsen stark gestiegen (10-jährige US-Anleihe über der Marke von 4,7% und damit auf dem höchsten Stand seit Anfang 2025). Also war der "innenpolitische Schmerz" kurzfristig zu groß, zumal die jüngsten Bombardierungen des Iran nichts daran ändern konnten, dass Teheran die Kontrolle über die Straße von Hormus behält. Nun sind auch die Huthis mit ihren Gegen-Angriffen auf Saudi-Arabien ein Faktor geworden, der die strategische Position des Iran gegenüber Trump noch weiter verstärkt. Daher sitzt der US-Präsident in der Patsche - die Pause ist Ausdruck seiner Ratlosigkeit. An den Aktienmärkten wird immer klarer ein Muster erkennbar: wer von den großen Tech-Firmen wenig in KI investiert (so wie Apple) wird belohnt, die Anderen abgestraft (so wie Google)..

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Das Video "Iran, Trump, Ölpreis, Zinsen: Die erzwungene Fake-Rally!" sehen Sie hier..