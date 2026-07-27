Warburg Research hebt LPKF Laser auf 'Buy' - Ziel 23,50 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,18 % und einem Kurs von 15,15 auf Tradegate (27. Juli 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LPKF Laser & Electronics Aktie um -9,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -36,34 %.

Die Marktkapitalisierung von LPKF Laser & Electronics bezifferte sich zuletzt auf 371,12 Mio..

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000Euro. Von den letzten 3 Analysten der LPKF Laser & Electronics Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von +44,74 %/-40,79 % bedeutet.