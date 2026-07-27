ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt LPKF Laser auf 'Buy' - Ziel 23,50 Euro
- Warburg stuft LPKF auf Buy und hebt Ziel auf 23,50
- Schwache Q2 und KI Abschwächung führten zum Rückgang
- Glassubstrate fürs Halbleiter Packaging werden Standard
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat LPKF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,00 auf 23,50 Euro angehoben. Eher schwache Resultate zum zweiten Quartal hätten die jüngste Korrektur der Aktien des Laserspezialisten noch verschärft, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dieser Kursrückgang sei letztlich durch die nachlassende Dynamik im gehypten KI-Sektor ausgelöst worden. Nun ergebe sich eine gute Einstiegsgelegenheit. Denn der Einsatz von Glassubstraten für Halbleiter-Packaging-Prozesse, auf den sich LPKF spezialisiert hat, sei nicht mehr eine Frage des "Ob", sondern des "Wann"./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie
Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,18 % und einem Kurs von 15,15 auf Tradegate (27. Juli 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LPKF Laser & Electronics Aktie um -9,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -36,34 %.
Die Marktkapitalisierung von LPKF Laser & Electronics bezifferte sich zuletzt auf 371,12 Mio..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000Euro. Von den letzten 3 Analysten der LPKF Laser & Electronics Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von +44,74 %/-40,79 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 23,50 Euro
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Marktkapitalisierung von 380 Mio. EUR bei solchen Zahlen ?
Ein einstelliger Kurs wäre auch meine erste Reaktion, aber ich bin mir bei der zu erwartenden Marktreaktion nicht sicher.
Jetzt aber hurtig auf zur Einstelligkeit…Kurse unter 8 Euro halte ich für angemessen…sollten sie mal zweistellige Mio. an Gewinnen schreiben kann man hier wieder vorbeikommen.