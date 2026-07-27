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    BERENBERG stuft STMicro auf 'Buy'

    BERENBERG stuft STMicro auf 'Buy'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Quartalszahlen und Prognosen von 53 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung der nicht mit Künstlicher Intelligenz (KI) in Zusammenhang stehenden Aktivitäten sei ausgeprägt, schrieb Tammy Qiu in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte daher die Schätzungen für den Halbleiterhersteller nach oben. Rückenwind verliehen auch die Wachstumsaussichten von KI-Produkten./rob/bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 06:47 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,89 % und einem Kurs von 47,61EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Tammy Qiu
    Analysiertes Unternehmen: STMicro
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 68
    Kursziel alt: 53
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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