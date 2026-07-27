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    Diese Zahlen überzeugen

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    AstraZeneca übertrifft Erwartungen: Krebsmedikamente treiben Gewinn

    Der britische Pharmakonzern verdient im zweiten Quartal deutlich mehr als gedacht. Krebsmittel wie Imfinzi laufen glänzend, doch Anleger blicken schon auf neue Studiendaten und ein mögliches Blockbuster-Medikament.

    Für Sie zusammengefasst
    • AstraZeneca erzielt besseres Q2-Ergebnis als erwartet
    • Tozorakimab als über fünf Milliarden Dollar Chance
    • Konzern bestätigt 80 Milliarden US-Dollar Ziel bis 2030
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Diese Zahlen überzeugen - AstraZeneca übertrifft Erwartungen: Krebsmedikamente treiben Gewinn
    Foto: Marcus Brandt/dpa

    Der britische Pharmariese AstraZeneca hat im zweiten Quartal mehr verdient als von Analysten erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 21 Prozent auf 2,63 US-Dollar und lag damit rund fünf Prozent über dem Marktkonsens von 2,50 US-Dollar. Grund war vor allem eine niedrigere Steuerlast, während das operative Kernergebnis mit gut 5,2 Milliarden US-Dollar in etwa den Prognosen entsprach.

    Die Produktumsätze summierten sich auf 14,5 Milliarden US-Dollar und trafen die Erwartungen nahezu punktgenau. Kräftig zulegen konnten unter anderem die Mittel Calquence und Strensiq, während der COPD-Wirkstoff Airsupra weiter schwächelt und der Umsatz mit dem Antikörper Beyfortus zurückging, weil ein Vertriebspartner seine Lagerbestände angepasst hatte. Bei Tagrisso und Lynparza fielen die Erlöse minimal geringer aus als gedacht.

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    Für 2026 bestätigte der Konzern seine Jahresziele: Der Umsatz soll währungsbereinigt im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen, der bereinigte Gewinn je Aktie im niedrigen zweistelligen Bereich.

    Für Aufsehen sorgte vor allem eine neue Einschätzung zur Forschungspipeline. Das Entzündungsmittel Tozorakimab wird inzwischen als Umsatzchance von über fünf Milliarden Dollar gehandelt, was die Erwartungen an die anstehende Studienvorstellung auf dem ERS-Kongress befeuert. Zugleich verpasste der Antikörper Ultomiris in einer Studie zu einer seltenen Bluterkrankung nach Stammzelltransplantation sein Studienziel, während ein neues Antikörper-Wirkstoff-Konjugat gegen Magenkrebs positive Daten lieferte.

    AstraZeneca

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    Finanzchefin Aradhana Sarin bekräftigte unterdessen das langfristige Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar bis 2030 und bezeichnete es weiterhin als ambitioniert, aber erreichbar. Jefferies bewertet die Aktie unverändert mit Kaufen und einem Kursziel von 234 US-Dollar beziehungsweise 17.500 Pence, was einem Aufwärtspotenzial von rund 38 Prozent entspräche.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 150,8EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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