VW Vz.-mit hohen Kurszielen: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

Trotz der enttäuschenden Profitabilität und der gesenkten Umsatzprognose bekräftigten Experten wegen der Bestätigung des Jahresausblickes mit Kurszielen von bis zu 121 Euro (RBC Capital Markets) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die VW Vz.-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 77 Euro erholen, wo sie zuletzt Ende Juni 2026 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 73 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis bei 73 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000MR336C0, wurde beim Aktienkurs von 72,10 Euro mit 0,59 – 0,60 Euro gehandelt.

Gelingt der VW Vz.-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 77 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,89 Euro (+48 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 67,416 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 67,416 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA9Z7T5, wurde beim Aktienkurs von 72,10 Euro mit 0,47 – 0,48 Euro taxiert.

Kann sich die VW Vz.-Aktie in absehbarer Zeit auf 77 Euro erholen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,95 Euro (+98 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 65,393 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 65,393 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PM5HHP3, wurde beim Aktienkurs von 72,10 Euro mit 0,68 – 0,69 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der VW Vz.-Aktie auf 77 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,16 Euro (+68 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vz.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vz.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.