Tradingchance
VW Vz.-mit hohen Kurszielen: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls
Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 77 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.
Nachdem die VW Vz. (ISIN: DE0007664039) noch am Ende des Vorjahres, am 15.12.2025, bei 109,15 Euro auf einem 12-Monatshoch notierte, gab sie bis zum 1.7.26 wegen der besorgniserregenden Situation des Konzerns um beachtliche 37 Prozent auf 69,20 Euro nach, dem neuen Jahrestief. Zuletzt konnte sich die Aktie wieder oberhalb von 70 Euro stabilisieren. Mittlerweile notiert sie bei 72,10 Euro.
Trotz der enttäuschenden Profitabilität und der gesenkten Umsatzprognose bekräftigten Experten wegen der Bestätigung des Jahresausblickes mit Kurszielen von bis zu 121 Euro (RBC Capital Markets) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die VW Vz.-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 77 Euro erholen, wo sie zuletzt Ende Juni 2026 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.
Call-Optionsschein mit Basispreis bei 73 Euro
Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis bei 73 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000MR336C0, wurde beim Aktienkurs von 72,10 Euro mit 0,59 – 0,60 Euro gehandelt.
Gelingt der VW Vz.-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 77 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,89 Euro (+48 Prozent) steigern.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 67,416 Euro
Der UBS-Open End Turbo-Call auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 67,416 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA9Z7T5, wurde beim Aktienkurs von 72,10 Euro mit 0,47 – 0,48 Euro taxiert.
Kann sich die VW Vz.-Aktie in absehbarer Zeit auf 77 Euro erholen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,95 Euro (+98 Prozent) erhöhen.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 65,393 Euro
Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 65,393 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PM5HHP3, wurde beim Aktienkurs von 72,10 Euro mit 0,68 – 0,69 Euro quotiert.
Bei einem Kursanstieg der VW Vz.-Aktie auf 77 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,16 Euro (+68 Prozent) steigern.
Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vz.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vz.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.