🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Tradingchance

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    VW Vz.-mit hohen Kurszielen: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

    Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 77 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Nachdem die VW Vz. (ISIN: DE0007664039) noch am Ende des Vorjahres, am 15.12.2025, bei 109,15 Euro auf einem 12-Monatshoch notierte, gab sie bis zum 1.7.26 wegen der besorgniserregenden Situation des Konzerns um beachtliche 37 Prozent auf 69,20 Euro nach, dem neuen Jahrestief. Zuletzt konnte sich die Aktie wieder oberhalb von 70 Euro stabilisieren. Mittlerweile notiert sie bei 72,10 Euro.

    Trotz der enttäuschenden Profitabilität und der gesenkten Umsatzprognose bekräftigten Experten wegen der Bestätigung des Jahresausblickes mit Kurszielen von bis zu 121 Euro (RBC Capital Markets) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die VW Vz.-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 77 Euro erholen, wo sie zuletzt Ende Juni 2026 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 73 Euro 

    Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis bei 73 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000MR336C0, wurde beim Aktienkurs von 72,10 Euro mit 0,59 – 0,60 Euro gehandelt.

    Gelingt der VW Vz.-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 77 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,89 Euro (+48 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 67,416 Euro   

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 67,416 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA9Z7T5, wurde beim Aktienkurs von 72,10 Euro mit 0,47 – 0,48 Euro taxiert.

    Kann sich die VW Vz.-Aktie in absehbarer Zeit auf 77 Euro erholen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,95 Euro (+98 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 65,393 Euro   

    Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 65,393 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PM5HHP3, wurde beim Aktienkurs von 72,10 Euro mit 0,68 – 0,69 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der VW Vz.-Aktie auf 77 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,16 Euro (+68 Prozent) steigern.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vz.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vz.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance VW Vz.-mit hohen Kurszielen: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls Kauf- und Halte-Empfehlungen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     