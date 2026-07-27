Kreise
Hoppermann soll neue CDU-Generalsekretärin werden
Für Sie zusammengefasst
- Franziska Hoppermann als neue CDU-Generalsekretärin
- Von Friedrich Merz im CDU-Präsidium vorgeschlagen
- Hamburgerin und bisherige CDU-Schatzmeisterin
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundestagsabgeordnete und bisherige CDU-Schatzmeisterin Franziska Hoppermann soll neue Generalsekretärin ihrer Partei werden. Bundeskanzler Friedrich Merz schlug sie in einer Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin vor, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Die Hamburgerin soll auf Carsten Linnemann folgen, der Bundesgesundheitsminister werden soll./mfi/sk/DP/mis
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