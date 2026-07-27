ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank belässt Vodafone auf 'Buy' - Ziel 150 Pence
- Deutsche Bank belässt Vodafone auf Buy 150p
- Serviceumsatz positiv in allen Märkten außer Türkei
- Jahresziele auf obere Zielspanne früh angehoben
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Pence belassen. In allen Märkten außer der Türkei habe der britische Telekommunikationskonzern beim Wachstum des Dienstleistungsumsatzes aus eigener Kraft positiv überrascht, schrieb Robert Grindle am Montag. Zudem sei die Anhebung der Jahresziele ans obere Ende der Zielspannen zu so einem frühen Zeitpunkt im Geschäftsjahr ermutigend./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 06:19 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,46 % und einem Kurs von 1,392 auf Tradegate (27. Juli 2026, 10:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um +2,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 32,04 Mrd..
Vodafone Group zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0470. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 0,7500GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 150,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+10.614,29 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 150 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Vodafone Group - A1XA83 - GB00BH4HKS39
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vodafone Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das ist mal ein echter Paukenschlag!