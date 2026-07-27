Deutsche Bank belässt Vodafone auf 'Buy' - Ziel 150 Pence

Das ist mal ein echter Paukenschlag!





Wenn ein Telco-Herausforderer wie "Iliad" einfach mal so die ganzen Anteile an Vodafone von den Arabern (Emiraten) mit einem fetten Aufschlag übernimmt, kann darin langfristig eigentlich nur eine mögliche, angepeilte Übernahme (oder zumindest eine Fusion) von (bzw. mit) Vodafone durch Iliad als "Ziel" gesehen werden!🤔





Das Xavier Niel (Gründer und Großaktionär von Iliad) das hier nur als "reine Finanzinvestition" sieht, kann ich mir beim Besten Willen nicht vorstellen.

Ich denke das die hier langfristig ihren Anteil an Vodafone sukzessive steigern wollen (ähnlich wie zuletzt die UniCredit bei der Commerzbank).





Langfristig sehe ich hier den Grundstein für einen "Zusammenschluss" (in welcher Form auch immer) beider Unternehmen gelegt.

Vielleicht legt man aber auch verschiedene Landesgesellschaften zusammen (oder "tauscht" diese gar untereinander)

Die gesamte Telco-Branche steht in der EU schon seit Jahren unter einem enormen Konsolidierungsdruck!





Ein (spannender) "Paukenschlag" ist diese Meldung heute aber allemal!





Und das anstatt eines arabischen Staatsfonds nun ein großer Telco-Konzern aus Frankreich 16,2% an Vodafone hält, ist ebenfalls "weitaus spannender" , als zuvor! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif



