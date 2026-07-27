Ethereum überrascht mit Kurssprung – Das steckt hinter der Rallye

Mehrere Faktoren sorgen derzeit für Rückenwind, darunter anhaltend Zuflüsse in Ethereum-ETFs und eine Verbesserung der Marktstimmung, vor allem durch Fortschritte beim Clarity Act, sowie durch die geopolitische Entspannung im Nahen Osten.

Ethereum notiert Montagmittag bei 1.963 US-Dollar und damit 4,48 Prozent im Plus. Im frühen Handel kletterte der Kurs zeitweise sogar über die Marke von 1.970 US-Dollar und führt damit die Gewinnerliste unter den größten Kryptowährungen an. Gleichzeitig legte die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes um 1,4 Prozent auf 2,23 Billionen US-Dollar zu (Stand: 12:30 Uhr MESZ).

Der Crypto Fear and Greed Index stieg auf 39 Punkte und signalisiert weiterhin den Bereich "Fear", nähert sich jedoch zunehmend dem neutralen Bereich an. Noch im Juni hatte der Index mit 16 Punkten den Bereich "Extreme Fear" erreicht.

Ethereum-ETFs verzeichnen dritte Zuflusswoche in Folge

Daten von SoSoValue zeigen, dass die Kapitalabflüsse aus den Monaten Mai und Juni inzwischen vollständig ausgeglichen wurden. Für die Woche bis zum 24. Juli verzeichneten Ethereum-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 103,9 Millionen US-Dollar. Es war bereits die dritte Woche in Folge mit positiven Mittelzuflüssen.

Das gesamte von den Ethereum-ETFs verwaltete Vermögen stieg dadurch auf 10,17 Milliarden US-Dollar, während das wöchentliche Handelsvolumen mit 2,78 Milliarden US-Dollar auf einem hohen Niveau blieb.

Clarity Act sorgt für Optimismus am Kryptomarkt

Zusätzlichen Rückenwind erhält der Markt aus Washington. Dort rückt der Clarity Act, näher an eine Abstimmung im US-Senat heran.

In den vergangenen Tagen erhöhten zahlreiche Akteure den politischen Druck auf den Kongress. Neben führenden Kryptounternehmen engagierten sich auch große Finanzhäuser wie BlackRock und Charles Schwab sowie Branchenverbände wie die Blockchain Association, der Crypto Council for Innovation und die Kryptobörse Coinbase für eine zügige Behandlung des Gesetzes noch vor der Sommerpause des Senats.

Für zusätzlichen Rückenwind sorgte die Meldung, wonach das Weiße Haus einem ersten Ethikpaket zugestimmt haben soll. Dieses könnte Bedenken mehrerer Senatoren hinsichtlich möglicher Interessenkonflikte von US-Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit der Kryptoindustrie entschärfen.

Waffenruhe zwischen USA und Iran verbessert die Risikostimmung

Neben den regulatorischen Entwicklungen trägt auch die geopolitische Lage zur verbesserten Stimmung bei. Die angekündigte vorläufige Waffenruhe zwischen den USA und Iran soll diplomatischen Gesprächen neuen Spielraum verschaffen. Unterstützt werden die Bemühungen durch chinesische Vermittlungsversuche, die den festgefahrenen Dialog wiederbeleben sollen.

Fed-Zinsentscheidung dürfte die nächste Richtungsentscheidung bringen

Der Fokus der Anleger richtet sich jetzt auch auf die bevorstehende Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve am 28. und 29. Juli. Die geldpolitische Entscheidung dürfte maßgeblich darüber entscheiden, ob sich die jüngste Erholung am Kryptomarkt fortsetzen kann.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

ETH / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 1.964USD auf CryptoCompare Index (27. Juli 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.





Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!