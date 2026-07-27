Rock Tech Lithium festigt Lithium-Lieferkette in Ontario mit verbindlicher Spodumen-Abnahmevereinbarung und sichert Vorauszahlungsfinanzierung von bis zu 80 Mio. US-Dollar für das Georgia-Lake-Projekt

- Verbindliche Abnahmevereinbarung mit dem Genfer Rohstoffhändler Transamine SA sichert den langfristigen kommerziellen Absatz der gesamten geplanten Produktion von Georgia Lake

- Die Vereinbarung umfasst eine Entwicklungs-Vorauszahlungsfinanzierung von bis zu 80 Mio. US-Dollar

- Anfängliche Laufzeit von sieben Jahren ab 2028, mit Option auf Verlängerung um bis zu fünf weitere Jahre; Abdeckung von bis zu 100.000 trockenen metrischen Tonnen pro Jahr

Toronto, Ontario – 27. Juli 2026 / IRW-Press / Rock Tech Lithium Inc. („Rock Tech“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) gibt bekannt, dass es am 24. Juli 2026 eine verbindliche, langfristige Abnahmevereinbarung mit der Transamine SA („Transamine“), einem in Genf ansässigen globalen Rohstoffhändler, unterzeichnet hat. Gegenstand der Vereinbarung ist Spodumenkonzentrat aus dem vollständig im Eigentum des Unternehmens stehenden Georgia-Lake-Projekts („Georgia Lake“) in Ontario, Kanada.

Die Vereinbarung schafft einen langfristigen kommerziellen Absatzweg für Georgia Lake und unterstreicht das wachsende Marktvertrauen in Rock Techs integrierte Ontario-Strategie. Lieferungen sind ab 2028 vorgesehen, vorbehaltlich der vertraglichen Lieferbestimmungen sowie etwaiger Anpassungen, die die Parteien nach Abschluss der endgültigen Machbarkeitsstudie vereinbaren.

Die Vereinbarung markiert einen weiteren wichtigen Schritt beim Aufbau von Rock Techs integrierter Lithium-Lieferkette in Ontario: Sie sichert den langfristigen kommerziellen Absatz der gesamten geplanten Produktion von schätzungsweise mindestens 100.000 trockenen metrischen Tonnen Spodumenkonzentrat pro Jahr aus Georgia Lake – und lässt dem Unternehmen gleichzeitig die Flexibilität, durch inländische Lithiumverarbeitung zusätzlichen Wert zu erschließen. Darüber hinaus bildet sie den Rahmen für eine Entwicklungs-Vorauszahlungsfazilität von bis zu 80 Mio. US-Dollar zur Unterstützung des Georgia-Lake-Projekts.

Verbindliche Abnahme für Konzentrat aus Georgia Lake

Gemäß der Vereinbarung wird Transamine über eine anfängliche Laufzeit von sieben Jahren, beginnend 2028, Spodumenkonzentrat von Rock Tech beziehen; die Laufzeit kann durch eine gegenseitige Vereinbarung jährlich um bis zu fünf weitere Jahre verlängert werden. Die vertraglich vereinbarten Mengen steigen vom ersten Lieferjahr mit 50.000 trockenen metrischen Tonnen auf danach jährlich 100.000 trockene metrische Tonnen, vorbehaltlich einer Toleranz von ±10 % zugunsten von Rock Tech sowie der übrigen Vertragsbedingungen. Mengen und Zeitplan werden auf Grundlage der Ergebnisse der endgültigen Machbarkeitsstudie überprüft und gegebenenfalls einvernehmlich angepasst.

Option zur Umwandlung in batterietaugliche Lithiumchemikalien

Die Preisgestaltung orientiert sich am Fastmarkets-Benchmark für Spodumenkonzentrat (min. 6 % Li₂O, CIF China), angepasst an den tatsächlich gelieferten Gehalt. Die Vereinbarung sieht einen qualifizierten Mindestpreis vor, der bestimmten Regelungen zu Wiederverkaufsmarkt, Inflationsanpassung und Projektfinanzierung unterliegt.

Die Vereinbarung ist auf Rock Techs integrierte Ontario-Strategie „von der Mine bis zur Verarbeitung" ausgerichtet. Entscheidet Rock Tech, das Konzentrat für den Red Rock Converter zu nutzen, wandeln die Parteien die Vereinbarung in eine Abnahmevereinbarung für batterietaugliches Lithiumhydroxid-Monohydrat und/oder batterietaugliches Lithiumcarbonat um – auf Basis einer einvernehmlichen Änderung, die Spezifikationen, Umwandlungsmechanismus, Preisgestaltung, Lieferplan und weitere Bedingungen festlegt. Transamines Take-or-Pay-Verpflichtung bleibt auch nach einer solchen Umwandlung bestehen, angepasst an das jeweilige Produkt sowie die entsprechenden Preis- und Lieferbedingungen.

Diese Flexibilität ermöglicht es Rock Tech, Spodumenkonzentrat zu verkaufen und sich gleichzeitig die Option zu erhalten, Batterie- und Kathodenkunden umgewandelte Lithiumchemikalien zu liefern, sobald der geplante Red Rock Lithium Converter entwickelt und in Betrieb genommen ist.

„Diese Vereinbarung zeigt, wie Rock Tech seinen Anspruch bei kritischen Rohstoffen in die Tat umsetzt“, sagte Mirco Wojnarowicz, Chief Executive Officer von Rock Tech. „Sie schafft eine langfristige kommerzielle Grundlage für die künftige Produktion der Georgia-Lake-Mine, stärkt unseren Finanzierungsweg und bringt uns – gemeinsam mit der Vorauszahlungsfazilität – einen entscheidenden Schritt näher an eine vollständig integrierte Plattform von der Mine bis zur Verarbeitung. Das gibt uns die Flexibilität, Rohmaterial über unseren Red Rock Lithium Converter in batterietaugliche Lithiumchemikalien umzuwandeln, und unterstützt eine stabile, sichere Versorgung Kanadas und seiner Verbündeten mit batterietauglichem Lithium.“

Entwicklungs-Vorauszahlungsfazilität von bis zu 80 Mio. US-Dollar

Zur Unterstützung des Georgia-Lake-Projekts sieht die Vereinbarung einen Rahmen für eine Entwicklungs-Vorauszahlungsfazilität von bis zu 80 Mio. US-Dollar vor. Die Vorauszahlung wird mit dem 3-Monats-CME-Term-SOFR zuzüglich 2,95 % p. a. verzinst; die Zinsen fallen vierteljährlich an. Die Rückzahlung erfolgt durch Verrechnung mit Konzentratlieferungen über einen Zeitraum von 24 Monaten ab der ersten Lieferung. Ein nach diesem Zeitraum noch ausstehender Betrag wäre in bar fällig. Der genaue Betrag und die Bedingungen der Vorauszahlung werden gesondert dokumentiert und nach Abschluss der endgültigen Machbarkeitsstudie vereinbart. Die Verfügbarkeit der Fazilität unterliegt der Erfüllung (oder dem Verzicht durch den Käufer) folgender aufschiebender Bedingungen:

- vollständige Eigenkapitalfinanzierung des Projekts gesichert

- alle wesentlichen Genehmigungen, Lizenzen, Landzugangsrechte und umweltrechtlichen Freigaben liegen vor

- keine wesentliche nachteilige Veränderung ist eingetreten

- rechtliche, finanzielle und technische Due Diligence ist für den Käufer zufriedenstellend abgeschlossen

- keine ungelösten Eigentums-, Land-, Rechtsstreitigkeiten, Umwelt- oder Gemeindeangelegenheiten, die die Produktion verzögern könnten

- endgültige Analysen, Verunreinigungsprofil, metallurgische Testarbeiten und Produktspezifikationen liegen vor und sind für den Käufer zufriedenstellend

Über Rock Tech Lithium

Rock Tech ermöglicht das Batteriezeitalter, indem das Unternehmen Europas und Nordamerikas Batterieindustrie unabhängiger und wettbewerbsfähiger macht. Ziel ist es, die Versorgung mit hochwertigem, lokal produziertem Lithium sicherzustellen – für eine resiliente, nachhaltige und transparente Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Batteriegrundstoff.

Rock Tech setzt auf verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung, moderne und bewährte Technologien sowie einen klaren Fokus auf Kreislaufwirtschaft. Die Lithiumhydroxidkonverter-Projekte in Guben (Deutschland, 24.000 Tonnen LHM p.a.) und Ontario (Kanada, bis zu 32.000 Tonnen LCE p.a.) bilden die Grundlage für eine stabile und regionale Versorgung der Batterie- und Automobilindustrie. Der Konverter in Guben ist als strategisches Projekt im Rahmen des EU Critical Raw Materials Act anerkannt.

Die Rohstoffe für die Konverterprojekte stammen ausschließlich von nachweislich ESG-konformen Lieferanten. In Kanada setzt Rock Tech unter anderem auf das unternehmenseigene Georgia-Lake-Projekt, das eine stabile und nachhaltige Versorgung für den nordamerikanischen Markt sicherstellt und in enger Partnerschaft mit den lokalen indigenen Gemeinschaften entwickelt wird. Durch die Integration von recycelten Materialien soll der lokale Batteriekreislauf geschlossen werden.

Mit seinen Anlagen leistet Rock Tech einen zentralen Beitrag zur Rohstoffsouveränität und zur Erreichung der Klimaziele. Das Unternehmen arbeitet partnerschaftlich mit Industrie, Politik und Gesellschaft zusammen und setzt auf offene Kommunikation und höchste Umweltstandards.

Über Transamine

Transamine wurde 1953 in Paris gegründet und ist ein unabhängiges, privat geführtes Rohstoffhandelsunternehmen, das sich auf Nichteisen-Rohstoffe spezialisiert ist. Der Hauptsitz von Transamine befindet sich in Genf, Schweiz. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen Niederlassungen in wichtigen Märkten weltweit, darunter Australien, Südafrika, Indien, die Vereinigten Staaten und China. Als Full-Service-Unternehmen bietet Transamine globale Leistungen in den Bereichen Rohstoffbeschaffung, Vermarktung, Finanzierung und Investitionen. Das Unternehmen verfügt über umfassende Expertise in sämtlichen Bereichen der Produktion und des Handels mit Nichteisenrohstoffen. Transamine verpflichtet sich zu höchsten Standards in der Unternehmensführung und setzt sich für grundlegende Prinzipien wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz und soziale Verantwortung ein.

Für weitere Informationen:

Kerstin Wedemann, Chief Legal & Corporate Officer

info@rocktechlithium.com; +49 2102 894 1122

Rock Tech Lithium Inc., 2700-40 Temperance Street, Toronto ON M5H 0B4, CA

CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING INFORMATION:

Certain statements contained in this news release constitute “forward-looking information” under applicable securities laws and are referred to herein as “forward-looking statements”. All statements, other than statements of historical fact, which address events, results, outcomes or developments that the Company expects to occur are forward-looking statements. When used in this news release, words such as “expects”, “anticipates”, “plans”, “predicts”, “believes”, “estimates”, “intends”, “targets”, “projects”, “forecasts”, “may”, “will”, “should”, “would”, “could” or negative versions thereof and other similar expressions are intended to identify forward-looking statements. In particular, this news release contains forward-looking information relating to, among other things: the receipt and use of funding from Ontario’s Critical Minerals Innovation Fund; the completion, timing, scope and results of the crude tall oil evaluation project; the Company’s collaboration with Thunder Bay Pulp and Paper, Queen’s University and other project partners; the potential use of crude tall oil as a flotation reagent in lithium processing; the potential benefits of crude tall oil for processing efficiency, reagent supply, emissions, supply-chain localization, cost reduction and future technical and economic optimization work; the potential integration of the project results into future technical studies, engineering work or development plans for the Georgia Lake Lithium Project; the Company’s previously announced ore-sorting program and the potential benefits thereof; the Company’s broader Ontario mine-to-converter strategy, including the Georgia Lake Project and the proposed Red Rock Lithium Converter; the Company’s proposed Guben and Ontario converter projects; the development of domestic and North American critical minerals supply chains; and the potential contribution of the Company’s projects and initiatives to Ontario’s battery, critical minerals, and advanced manufacturing and energy storage chains.

Forward‑looking information is based on management’s reasonable assumptions, estimates, expectations and opinions as of the date of this news release. Such assumptions include, without limitation: that the Company will receive and be able to apply the CMIF funding as anticipated; that the Company and its project partners will complete the planned test work as anticipated; that crude tall oil will be available in sufficient quantity and quality for testing; that crude tall oil may be capable of being evaluated as a potential reagent in lithium flotation applications; that test work results may be capable of being assessed for potential integration into future technical studies; that additional engineering, metallurgical and economic analysis will support continued development of the Georgia Lake Project; that required regulatory, environmental and other approvals will be obtained in a timely manner; that contractors, suppliers, equipment, project partners and technical personnel will be available on reasonable terms; that financing will be available to support the Company’s development plans; and that market conditions, including lithium prices and demand for battery materials, will remain supportive of project development.

Neither the TSX venture exchange nor its regulation services provider (as that term is defined in policies of the TSX venture exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

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Die Rock Tech Lithium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,73 % und einem Kurs von 0,460EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.