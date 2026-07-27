WARBURG RESEARCH stuft VOSSLOH AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 74 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der Gewinnwarnung Mitte Juli hätten die Halbjahreszahlen des Eisenbahntechnologie-Unternehmens kaum Zuversicht gegeben, allerdings seien sie auch nicht alarmierend, schrieb Christian Cohrs am Montag. Er senkte seine Schätzungen. Eilige Aktienkäufe drängten sich derzeit nicht auf./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 59,20EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: VOSSLOH AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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