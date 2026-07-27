WARBURG RESEARCH stuft VOSSLOH AG auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 74 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der Gewinnwarnung Mitte Juli hätten die Halbjahreszahlen des Eisenbahntechnologie-Unternehmens kaum Zuversicht gegeben, allerdings seien sie auch nicht alarmierend, schrieb Christian Cohrs am Montag. Er senkte seine Schätzungen. Eilige Aktienkäufe drängten sich derzeit nicht auf./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 59,20EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: VOSSLOH AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 74
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: VOSSLOH AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 74
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte