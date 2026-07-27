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    Tech-Bullen aufgepasst

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    Michael Burry wettet jetzt noch härter gegen Chip-Aktien

    Die Micron-Aktie hat sich seit Jahresbeginn massiv verteuert. Genau jetzt legt Starinvestor Michael Burry bei Chip-Shorts nach – und bleibt auch bei Tesla und Palantir auf der Gegenseite.

    Für Sie zusammengefasst
    • Burry erhöht Short-Positionen in Micron und Nvidia
    • Behält Shorts in Tesla, Palantir und QQQ Put-Optionen
    • Setzt auf Sportwetten und Gesundheit mit Flutter
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Tech-Bullen aufgepasst - Michael Burry wettet jetzt noch härter gegen Chip-Aktien
    Foto: DALL*E

    Michael Burry setzt seine Wette gegen den Tech- und Chipboom fort. Der durch "The Big Short" bekannte Investor veröffentlichte auf Substack neue Portfolioänderungen und baute dabei mehrere Short-Positionen aus. Besonders auffällig: Burry erhöht den Druck auf Halbleiterwerte, obwohl viele dieser Aktien zuletzt stark gelaufen sind.

    Im Mittelpunkt stehen Micron, Nvidia und der iShares Semiconductor ETF SOXX. Burry erklärte, weitere Aktien von Micron Technology zu einem Kurs von 933,86 US-Dollar leerverkauft und seine Short-Position in Nvidia bei 210,28 US-Dollar ausgebaut zu haben. Zudem hält er laut dem Beitrag weiter eine erhebliche Position in Nvidia-Put-Optionen. Seine Kritik zielt vor allem auf die Qualität der Nachfrage. Burry bezweifelt demnach, dass ein großer Teil der aktuellen und künftigen Nachfrage wirklich von Endkunden kommt. Stattdessen verweist er auf außerbilanzielle Finanzierungen und Umsätze, die nach seiner Einschätzung „überwiegend im Rahmen einer zirkulären Vereinbarung finanziert“ würden.

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    Auch im breiteren Chipsektor legt Burry nach. Er stockte seine Short-Position im iShares Semiconductor ETF SOXX zu 535,83 US-Dollar auf. Zusammen mit seinen Put-Optionen sei dies eine große Position. Zusätzlich verkaufte er weitere Caterpillar-Aktien leer. Damit bleibt seine Botschaft klar: Burry stellt sich gegen Teile des Marktes, die stark von KI-, Infrastruktur- und Investitionsfantasie getrieben wurden.

    Brisant ist der Zeitpunkt vor allem bei Micron. Die Aktie hat seit Jahresbeginn fast 222 Prozent zugelegt, während Nvidia immerhin 11 Prozent im Plus liegt. Burry erhöht seine Short-Wetten damit ausgerechnet dort, wo Anleger weiter viel KI- und Chipfantasie einpreisen. Gleichzeitig hält er an bestehenden Short-Positionen in Tesla und Palantir fest. Seine Tesla-Wette habe er nicht glattgestellt, sie werde aber "von selbst immer kleiner". Auch Put-Optionen auf den Invesco QQQ Trust bleiben Teil seiner pessimistischen Haltung gegenüber Tech. Der ETF bildet den technologielastigen Nasdaq-100 ab und steht damit für viele der großen Wachstumswerte, gegen die Burry weiter skeptisch bleibt.

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    Auf der Long-Seite setzt Burry dagegen auf andere Gewinner. Er kaufte Flutter Entertainment und DraftKings und stockte damit sein Engagement in Online-Sportwetten aus. "Zusammengenommen als Strategie gegen Prognosemärkte bilden Flutter und DraftKings eine meiner größeren Positionen", schrieb Burry in seinem Substack-Beitrag. Außerdem baute er seine Position in Molina Healthcare aus.

    Für Anleger ist Burrys Update deshalb mehr als eine normale Depotmeldung. Der Investor wettet gegen den Chip- und KI-Hype, hält an Tesla und Palantir als Short-Ideen fest und sucht Chancen in Sportwetten und Gesundheit. Nach den massiven Kursgewinnen bei einzelnen Halbleiterwerten setzt Burry offenbar darauf, dass die Euphorie im Markt zu weit gelaufen ist.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

     


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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