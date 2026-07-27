Bernstein hebt Ziel für Roche auf 434,50 Franken - 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7 auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um -5,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 251,32 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,56CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 434,00CHF was eine Bandbreite von -35,70 %/+21,32 % bedeutet.