ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Ziel für Roche auf 434,50 Franken - 'Outperform'
- Roche Kursziel auf 434,50 Franken von Bernstein
- Einstufung weiter auf Outperform durch Bernstein
- F&E-Produktivität steigt, Brustkrebs-Start 2027 möglich
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Roche von 395,00 auf 434,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Da sich die Forschungs- und Entwicklungsproduktivität des Pharmakonzerns verbessere, könnte der Kapitalmarkttag Ende September die Stimmung der Anleger verbessern, schrieb Justin Smith in einer am Montag vorliegenden Studie. Untermauert werden könnte das durch den Start eines Brustkrebs-Medikamentes im kommenden Jahr./mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 11:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 04:00 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7 auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um -5,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 251,32 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,56CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 434,00CHF was eine Bandbreite von -35,70 %/+21,32 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 434,50 Euro
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