AKTIEN IM FOKUS
Software-Werte mit SAP weiter auf Erholungskurs
- Deutsche Softwareaktien setzen Erholung weiter fort
- SAP führt Dax mit starkem Kursplus dank Cloud
- Analysten sehen Q2 als Beruhigung für KI-Sorgen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Software-Aktien haben zum Start in die neue Börsenwoche ihre jüngste Erholung fortgesetzt. Bereits am Freitag hatten die Branchenwerte dank positiv aufgenommener Quartalsresultate von SAP einen Kurssprung gemacht. Dieser Schwung hält Marktbeobachtern zufolge vorerst an.
Die Papiere von SAP setzten sich am Montagvormittag mit einem Kursplus von 5,4 Prozent an die Spitze des Dax , nachdem sie bereits am Freitag mit einem Anstieg um 9,3 Prozent dem deutschen Leitindex mächtig Schwung gegeben hatten. Die Erholung stützte sich auf den kurzfristigen Vertragsbestand bei Mietsoftware (Cloud), der die Analystenerwartungen übertroffen hatte. Tags zuvor waren die Titel der Walldorfer noch auf das tiefste Niveau seit November 2023 abgesackt.
Mit Nemetschek , Bechtle , Teamviewer und Atoss Software gehörten auch Software-und IT-Aktien aus der zweiten und dritten Reihe mit Kursaufschlägen zwischen 2,1 und 7,5 Prozent zu den größten Gewinnern in den Indizes MDax und SDax .
Atoss hatte am Freitag ebenfalls gute Nachrichten für die Anleger parat. Das Unternehmen habe dank eines guten Cloud-Geschäfts bei der Profitabilität überrascht, sagte ein Händler.
Laut dem Analysten Oliver Frey von der Privatbank Metzler kann das zweite Quartal die zuletzt bei SAP und im Sektor spürbaren Bedenken rund um das Trendthema Künstliche Intelligenz etwas mildern. Charles Brennan vom Investmenthaus Jefferies sieht die zuletzt verzeichnete Zurückhaltung der Investoren mittlerweile sogar als widerlegt./edh/bek/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,34 % und einem Kurs von 81,90 auf Tradegate (27. Juli 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +6,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,42 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 181,57 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 210,00EUR was eine Bandbreite von +10,98 %/+42,10 % bedeutet.
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Was haben wir gezittert, wie die Börse auf die Zahlen reagieren wird. Brav Licht und Schatten erörtert. Sorgenvoll auf 1530 geblickt. Und dann kaufen die Amis das Teil hoch. Warum auch immer. Gestern war ganz eindeutig SAP-Tag, sprich als Kerze eine Marubozu-Kerze. Die nicht unbedingt eine Aussage über den weiteren Verlauf zulässt = also nicht als eindeutige Trendwendekerze funktioniert. Die Umsätze waren nur erhöht gegenüber den letzten Tagen. Am 14.7. waren die Umsätze höher. SAP war an diesem Tag nach unten abgerauscht, hatte die Tiefs getestet und der Kurs machte an diesem Tag einen Richtungswechsel.
Klar, kann das passieren, dass sich der Markt eine sehr lange Zeit "täuscht" und dass die Aktie auf 120 EUR fällt. Vielleicht erleben wir demnächst einen richtigen Börsencrash und alle Aktien korrigieren nochmal um weitere 30 %. Dann stehen wir bei < 100 EUR. Klar, kann passieren. Aber kann auch sein, dass wir die nächsten 10 Jahre überhaupt keinen größeren "Crash" erleben. Kann doch eh keiner wissen.
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