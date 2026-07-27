BofA warnt Anleger vor dem fiesesten Börsenfenster des Jahres

Die Botschaft der Bank ist deshalb klar defensiv. Wer in den August startet, sollte Aktienrisiken genauer kontrollieren und Absicherungen stärker im Blick behalten. Seit Ende Mai vertritt die Bank of America ohnehin eine vorsichtigere Haltung. Besonders der Zeitraum August bis Oktober gilt saisonal als anfällig, bevor der Markt historisch häufig wieder in eine bessere Phase übergeht. Denn von November bis Januar erzielte der S&P 500 im Schnitt ein Plus von 3,54 Prozent.

Die Bank of America warnt Anleger vor einem schwierigen August an den Aktienmärkten. In einem Saisonalitätsbericht verweist der technische Analyst Paul Ciana darauf, dass die kommenden drei Monate historisch zu den schwächsten Phasen für den S&P 500 gehören. Von August bis Oktober erzielte der US-Leitindex seit 1928 im Schnitt praktisch keine positive Rendite. Gleichzeitig verzeichnete er in dieser Spanne laut Bericht die tiefste durchschnittliche Korrektur aller rollierenden Drei-Monats-Zeiträume.

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Interessant ist, welche Anlagen laut den historischen Mustern in dieser Schwächephase besser funktioniert haben. Die Bank of America verweist vor allem auf den US-Dollar, Gold und Staatsanleihen. Der US-Dollar entwickelte sich im August historisch häufig stark gegenüber dem britischen Pfund und dem australischen Dollar. Gegenüber dem südafrikanischen Rand war der Effekt besonders deutlich: Seit 2000 wertete der US-Dollar im August in 73 Prozent der Fälle auf, mit einem durchschnittlichen Gewinn von 2,19 Prozent.

Auch Anleihen passen in das defensive Bild. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen fiel im August historisch oft, besonders im zweiten Jahr des US-Präsidentschaftszyklus. Niedrigere Renditen deuten typischerweise darauf hin, dass Anleger Sicherheit suchen und Risiko reduzieren. Genau in dieses Umfeld passt auch Gold. Seit 1992 stieg der Goldpreis von August bis Oktober in 61 Prozent der Fälle und erzielte dabei im Durchschnitt ein Plus von 2,52 Prozent. Für die Bank zählt das Edelmetall deshalb zu den bevorzugten saisonalen Absicherungen gegen Aktienmarktvolatilität.

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Nicht alle Aktienindizes litten historisch gleich stark. Der Dow Jones hielt sich im August besser als andere große Benchmarks und legte in 62 Prozent der Fälle zu. Schwächer zeigte sich dagegen der Hang Seng Index in Hongkong. Eine weitere Ausnahme ist Energie: Der Bloomberg Energy Index gewann im August historisch im Schnitt 2,42 Prozent, während Rohölpreise im letzten Monatsdrittel tendenziell anzogen.

Ciana betont zwar, dass Saisonalität nur ein Faktor unter vielen ist. Dennoch zeigt der Bericht: Der August war für Aktien oft unangenehm, während US-Dollar, Gold und Anleihen häufiger Schutz boten. Für Anleger beginnt damit eine Phase, in der Gier schnell teuer werden kann.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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