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    Spritpreise geben etwas nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Sinkender Ölpreis kommt kaum bei Autofahrern an
    • ADAC meldet Spritpreissenkung, Preise zu hoch
    • Super E10 rund 38 Cent teurer, Diesel etwa 46 Cent
    Spritpreise geben etwas nach
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der stark sinkende Ölpreis kommt bisher nur minimal bei den Autofahrern an. Am Montagvormittag deuteten die Preise leicht nach unten, wie der ADAC mitteilt. Davor waren die Preise bereits über das Wochenende etwas niedriger. "Der rückläufige Ölpreis scheint also langsam bei den Kraftstoffpreisen anzukommen", sagt ein Sprecher des Verkehrsclubs. Auch Zahlen beim Portal Tankerkönig zeigten am Montagvormittag eine minimal rückläufige Tendenz.

    Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags kostete Super E10 laut ADAC 2,157 Euro pro Liter, Diesel 2,21 Euro. Das war jeweils rund ein Cent weniger als am vergangenen Donnerstag, als Rohöl der für Europa wichtigen Sorte Brent mehr als 100 Dollar pro Barrel (159 Liter) gekostet hatte. Seither ist der Rohölpreis aber stark gefallen.

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    Ölpreis schlägt vergleichsweise schwach an den Zapfsäulen durch

    Normalerweise gilt der Rohölpreis als zentraler Treiber für Preisschwankungen beim Sprit. Zuletzt hatte er aber - insbesondere bei Benzin - ungewöhnlich schwach an der Zapfsäule durchgeschlagen. Vor dem aktuellen Rückgang hatte sich Rohöl ab Mitte Juli stark verteuert, die Spritpreise waren im selben Zeitraum aber nur um einige Cent gestiegen.

    Neben dem Rohölpreis gibt es allerdings auch andere Faktoren, die sich auf den Spritpreis auswirken. Dazu gehören Raffineriekapazitäten und Wechselkurse.

    ADAC: Bereits seit Wochen zu teuer

    Aus Sicht des ADAC bewegen sich die Kraftstoffpreise "bereits seit Wochen auf einem zu hohen Niveau". Der jetzige Rückgang des Ölpreises lasse aber hoffen, "dass auch die Kraftstoffpreise zeitnah spürbar sinken werden".

    Insgesamt liegen die Preise derzeit wieder sehr hoch. Im Vergleich zum letzten Tag vor Beginn des Iran-Krieges ist ein Liter Super E10 knapp 38 Cent teurer, ein Liter Diesel gut 46 Cent. Auf eine Tankfüllung von 50 Litern umgerechnet sind das 19 beziehungsweise 23 Euro./ruc/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,44 % und einem Kurs von 6,199 auf Tradegate (27. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +1,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 95,52 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,8000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von -19,12 %/+13,23 % bedeutet.





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