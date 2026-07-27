ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Atoss Software auf 'Buy' - Ziel 135 Euro
- Berenberg belässt Atoss auf Buy mit Ziel 135 Euro
- Robustes zweistelliges Wachstum und starke Margen
- Wachsende Cloudaufträge und Auslandsexpansion 2027
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Atoss Software nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Gustav Froberg hob in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung das robuste zweistellige Wachstum des Softwareunternehmens mit attraktiven Margen hervor. Dies sei beruhigend in einem Umfeld, in dem Anleger wegen Einflüssen rund um Künstliche Intelligenz Störungen des Geschäfts befürchtet hätten, doch die zugrundeliegenden Entwicklungen begeisterten ihn noch mehr. Der Experte verwies auf ein beschleunigtes Wachstum der Cloud-Aufträge, ein gestärktes Geschäft außerhalb der Region Deutschland, Österreich und Schweiz sowie insgesamt höhere Margenziele für 2027./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie
Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,21 % und einem Kurs von 81,80 auf Tradegate (27. Juli 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um +19,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,03 %.
Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Mrd..
ATOSS Software zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 128,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +20,63 %/+89,38 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 135 Euro
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ATOSS SE: KGV nur 22, fast 3,4% Dividendenrendite und warum die KI-Sorgen übertrieben sind
- H1 2026 lag das EPS bereits bei 1,54 €
- Nehmen wir konservativ an, dass Q3 und Q4 2026 jeweils "nur" um 9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum zulegen, kommen wir im zweiten Halbjahr 2026 auf ein EPS von 1,83 €
- daraus ergibt sich ein Gesamt-EPS 2026 von ca. 3,36 €
- bei der bewährten Ausschüttungsquote von 75% ergibt das eine Dividende von 2,52€ je Aktie für das Jahr 2026
Attraktives Chance/Risiko-Verhältnis:
- Bei einem Aktienkurs von 75 € entspricht die erwartete Dividende einer Rendite von knapp 3,4% - zahlbar bereits Anfang Mai 2027 (also in rund 9 Monaten)
- das KGV für 2026 sinkt damit auf ca. 22. Für ein Unternehmen ohne Verschuldung, mit > 120 Millionen € Cash und einer 35%igen EBIT-Marge ist das sehr günstig!
Warum das KI-Disruptionsrisiko überschätzt wird: Die Sorge, dass KI Workforce-Management-Software einfach "ersetzt", greift zu kurz:
- Komplexität & Reglementierung: Arbeitszeitverwaltung in DACH ist hochkomplex (Tarifverträge, Betriebsrat, Mitbestimmungsrechte, lokale Arbeitsgesetze).
- Verzahnung: Die Software ist tief in Lohn- und Gehaltsabrechnungen und strengste Datenschutzanforderungen (DSGVO) integriert.
- Eintrittsbarrieren: Kein Unternehmen tauscht ein funktionierendes, rechtssicherers Zeiterfassungs- und Planungssystem leichtfertig gegen ein KI-Tool aus. KI wird bei ATOSS eher als Modul zur Optimierung der Einsatzpläne dienen, als das Kernsystem abzulösen.
Kann auch sein, das Mr. Market bei dieser Aktie auch mal wieder satt nach oben übertreiben könnte.
Gutes Zahlenwerk wie bereits das letzte Quartal auch, plus Ausblick.