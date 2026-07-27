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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg belässt Atoss Software auf 'Buy' - Ziel 135 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg belässt Atoss auf Buy mit Ziel 135 Euro
    • Robustes zweistelliges Wachstum und starke Margen
    • Wachsende Cloudaufträge und Auslandsexpansion 2027
    ANALYSE-FLASH - Berenberg belässt Atoss Software auf 'Buy' - Ziel 135 Euro
    Foto: ATOSS Software AG

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Atoss Software nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Gustav Froberg hob in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung das robuste zweistellige Wachstum des Softwareunternehmens mit attraktiven Margen hervor. Dies sei beruhigend in einem Umfeld, in dem Anleger wegen Einflüssen rund um Künstliche Intelligenz Störungen des Geschäfts befürchtet hätten, doch die zugrundeliegenden Entwicklungen begeisterten ihn noch mehr. Der Experte verwies auf ein beschleunigtes Wachstum der Cloud-Aufträge, ein gestärktes Geschäft außerhalb der Region Deutschland, Österreich und Schweiz sowie insgesamt höhere Margenziele für 2027./rob/la/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,21 % und einem Kurs von 81,80 auf Tradegate (27. Juli 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um +19,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Mrd..

    ATOSS Software zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 128,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +20,63 %/+89,38 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 135 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 135,00, was eine Steigerung von +63,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu ATOSS Software - 510440 - DE0005104400

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ATOSS Software. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von ATOSS Software. Im Fokus stehen fundamentale Kennzahlen (KGV ca. 22, Dividende ca. 3,4%), erwartetes Gewinnwachstum 2026, Cloud-/Backlog-Dynamik und der Kursverlauf. Kritische Stimmen halten KI-Disruption für überzogen; viele setzen auf Fortsetzung des Wachstumspfads, mögliche Höchststände und eine längerfristige Haltestrategie.

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    dpa-AFX
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