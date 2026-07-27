Berenberg belässt Atoss Software auf 'Buy' - Ziel 135 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,21 % und einem Kurs von 81,80 auf Tradegate (27. Juli 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um +19,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,03 %.

Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Mrd..

ATOSS Software zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 128,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +20,63 %/+89,38 % bedeutet.