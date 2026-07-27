Waldbrand bei Bordeaux
Lage bleibt über Nacht stabil
- Großbrand an französischer Atlantikküste bekämpft
- Über 220.000 Menschen aus Urlaubsregion evakuiert
- Feuer näherte sich Bordeaux bis auf etwa 15 Kilometer
BORDEAUX (dpa-AFX) - An der französischen Atlantikküste kämpft die Feuerwehr weiter mit einem Großaufgebot gegen den riesigen Waldbrand, der sich in der Nacht zum Montag aber nicht weiter gefährlich ausgedehnt hat. In der Nacht "blieb die Lage insgesamt stabil", teilte die Präfektur des Departments Gironde am Morgen mit, wie die Zeitung "Sud-Ouest" berichtete.
Von einer "eher ruhigen Nacht" berichtete auch das Departement Landes südlich von Bordeaux. Der dortige Brand habe sich nicht weiter ausgedehnt. Für die Brandbekämpfung sei auch die weitere Wetterentwicklung mit dem Aufkommen von Wind und Hitze wichtig, hieß es von den Behörden.
Feuerwehr: Löscharbeiten können Wochen dauern
Der Großbrand könne noch "mehrere Wochen, ja sogar mehrere Monate andauern", ehe er vollständig gelöscht ist, sagte Feuerwehroffizier David Annotel vom französischen Feuerwehrverband dem Sender France Info. Über viele Wochen und Monate hinweg müssten sich Feuerwehreinheiten aus ganz Frankreich zur Brandbekämpfung ablösen. Während an der einen Stelle ein Brand gelöscht werde, breche an anderer Stelle ein neuer aus. "Die bevorstehende Hitzewelle wird die Lage verschärfen und die Zahl der Einsätze erhöhen."
Seit Mittwoch wurden mehr als 220.000 Menschen in der Urlaubsregion an der Atlantikküste in Sicherheit gebracht, auch viele Touristen. Das Feuer hat sich inzwischen auf bis zu 15 Kilometern der Großstadt Bordeaux genähert und rund 42.000 Hektar Wald und Buschland zerstört./evs/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 430,7 auf Tradegate (27. Juli 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -1,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 67,52 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 557,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 490,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 600,00EUR was eine Bandbreite von -5,08 %/+16,23 % bedeutet.
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- Strategie zielt auf Stärkung des Kerngeschäfts von Swiss Re – durch disziplinierte Ausführung, differenzierte Angebote und führende Stellung in den wichtigsten Märkten
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- Ziele der Geschäftseinheiten werden für 2026 beibehalten oder erhöht
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- Gruppe hält an mehrjährigem Ziel einer Eigenkapitalrendite (ROE) von mehr als 14% nach IFRS fest
- Swiss Re strebt für die nächsten zwei Jahre weiterhin jährliches Dividendenwachstum je Aktie von 7% oder mehr an[1]
- Swiss Re plant Einführung eines nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms, beginnend im Jahr 2026 mit 500 Mio. USD[2]