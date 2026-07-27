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    Besonders beachtet!

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    Carnival - Aktie erlebt Kurseinbruch -6,32 % - 27.07.2026

    Am 27.07.2026 ist die Carnival Aktie, bisher, um -6,32 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Carnival Aktie.

    Besonders beachtet! - Carnival - Aktie erlebt Kurseinbruch -6,32 % - 27.07.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Carnival aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.07.2026

    Die Carnival Aktie notiert aktuell bei 23,775 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,32 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,605  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,78 %, geht es heute bei der Carnival Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Obwohl die Carnival Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +9,49 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carnival Aktie damit um +10,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,10 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Carnival eine negative Entwicklung von -2,70 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,05 % geändert.

    Carnival Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,01 %
    1 Monat -0,10 %
    3 Monate +9,49 %
    1 Jahr +0,16 %
    Stand: 27.07.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Carnival Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Carnival Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,79 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Carnival

    Walt Disney, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,56 %.

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    Ob die Carnival Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carnival Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Carnival

    +2,72 %
    +3,82 %
    -8,59 %
    +0,91 %
    -7,86 %
    +47,26 %
    +19,63 %
    -44,71 %
    -25,17 %
    ISIN:BMG2004J1036WKN:A42BYX
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