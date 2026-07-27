Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 27.07.26
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In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 27.07.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist AXA S.A. (+1,28 %) genz vorne. Gefolgt von EURO STOXX 50 Price Index (+1,53 %), Siemens Energy (+2,10 %), Allianz SE (+1,10 %), ASML Holding NV (+2,53 %).
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Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|AXA S.A.
|
Sonstige
|DK1JBZ
|198,99 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|PC99MA
|163,98 Tsd.
|Siemens Energy
|
Sonstige
|UBS0ZF
|100,49 Tsd.
|Allianz SE
|
Bonus Garantie
|PC99MS
|76,08 Tsd.
|ASML Holding NV
|
Sonstige
|DK1HKL
|68,25 Tsd.
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