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    Aktien Frankfurt

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    Dax nimmt Kurs auf Rekordhoch - USA hält still - Ölpreis sinkt

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steigt 1,52 Prozent auf 25.482 Punkte nahe Hoch
    • US-Angriffspause lässt Ölpreise deutlich sinken
    • Ifo-Geschäftsklima besser als erwartet Lage leicht trüb
    Aktien Frankfurt - Dax nimmt Kurs auf Rekordhoch - USA hält still - Ölpreis sinkt
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran hat am deutschen Aktienmarkt am Montag für weitere Zuversicht gesorgt. Der Dax stieg gegen Mittag um 1,52 Prozent auf 25.482 Punkte und knüpfte dank der fallenden Ölpreise an den freundlichen Wochenschluss an. Auch nochmals deutliche Kursgewinne des Index-Schwergewichts SAP trieben an. Das Dax-Rekordhoch kommt so wieder in die Nähe, es datiert mit 25.900 Punkten von Anfang des Monats.

    Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Montag um 1,11 Prozent auf 32.320 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,3 Prozent.

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    Die Vereinigten Staaten haben vorerst ihre Angriffe gegen den Iran beendet. Dies ließ die Ölpreise deutlich sinken. Inflationssorgen wurden damit erst einmal nicht weiter geschürt. Bis zum Wochenende hatten die USA 13 Nächte in Folge Angriffe auf den Iran gemeldet. Auch der Iran hatte angedeutet, seine Angriffe vorerst auszusetzen.

    Konjunkturseitig stand am Morgen das Ifo-Geschäftsklima im Blick, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Es fiel etwas besser aus als von Experten gedacht. Die Daten seien ein positives Signal für den Start ins dritte Quartal, kommentierte Marc Schattenberg, Volkswirt bei der Deutschen Bank. Vor allem die jüngsten Reformbeschlüsse der Bundesregierung dürften den Optimismus vieler Unternehmen gestärkt haben, so der Ökonom. Ein Wermutstropfen sei die leichte Eintrübung der Lagebeurteilung.

    Bevor die Berichtssaison ab Dienstag unter Volldampf läuft, veröffentlicht am Nachmittag bereits der Baukonzern und Dax-Neuling Hochtief seine Quartalszahlen. Hier gingen die Anleger zunächst in Deckung, das Minus belief sich auf 2,9 Prozent.

    Im Luftfahrt- und Reisesektor verteuerten sich Lufthansa , Tui und Fraport als Profiteure sinkender Ölpreise um bis zu 3 Prozent.

    Im Software-Sektor herrschte nach den guten Zahlen von SAP und Atoss Software auch zu Wochenbeginn gute Laune. Beide Titel legten nochmals merklich zu, SAP an der Dax-Spitze um mehr als 5 Prozent und Atoss unter den stärksten Werten im Nebenwerteindex SDax um mehr als 8 Prozent. Mit Adesso , Nemetschek , Bechtle und Teamviewer waren weitere Software- und IT-Aktien unter den Gewinnern.

    Die Streichung einer Kaufempfehlung durch die Berenberg Bank setzte die Papiere des Schmierstoffherstellers Fuchs unter Druck. Am MDax-Ende verloren sie 2,8 Prozent./ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,99 % und einem Kurs von 82,40 auf Tradegate (27. Juli 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +6,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 181,57 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 210,00EUR was eine Bandbreite von +10,98 %/+42,10 % bedeutet.





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