Aktien Frankfurt
Dax nimmt Kurs auf Rekordhoch - USA hält still - Ölpreis sinkt
- Dax steigt 1,52 Prozent auf 25.482 Punkte nahe Hoch
- US-Angriffspause lässt Ölpreise deutlich sinken
- Ifo-Geschäftsklima besser als erwartet Lage leicht trüb
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran hat am deutschen Aktienmarkt am Montag für weitere Zuversicht gesorgt. Der Dax stieg gegen Mittag um 1,52 Prozent auf 25.482 Punkte und knüpfte dank der fallenden Ölpreise an den freundlichen Wochenschluss an. Auch nochmals deutliche Kursgewinne des Index-Schwergewichts SAP trieben an. Das Dax-Rekordhoch kommt so wieder in die Nähe, es datiert mit 25.900 Punkten von Anfang des Monats.
Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Montag um 1,11 Prozent auf 32.320 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,3 Prozent.
Die Vereinigten Staaten haben vorerst ihre Angriffe gegen den Iran beendet. Dies ließ die Ölpreise deutlich sinken. Inflationssorgen wurden damit erst einmal nicht weiter geschürt. Bis zum Wochenende hatten die USA 13 Nächte in Folge Angriffe auf den Iran gemeldet. Auch der Iran hatte angedeutet, seine Angriffe vorerst auszusetzen.
Konjunkturseitig stand am Morgen das Ifo-Geschäftsklima im Blick, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Es fiel etwas besser aus als von Experten gedacht. Die Daten seien ein positives Signal für den Start ins dritte Quartal, kommentierte Marc Schattenberg, Volkswirt bei der Deutschen Bank. Vor allem die jüngsten Reformbeschlüsse der Bundesregierung dürften den Optimismus vieler Unternehmen gestärkt haben, so der Ökonom. Ein Wermutstropfen sei die leichte Eintrübung der Lagebeurteilung.
Bevor die Berichtssaison ab Dienstag unter Volldampf läuft, veröffentlicht am Nachmittag bereits der Baukonzern und Dax-Neuling Hochtief seine Quartalszahlen. Hier gingen die Anleger zunächst in Deckung, das Minus belief sich auf 2,9 Prozent.
Im Luftfahrt- und Reisesektor verteuerten sich Lufthansa , Tui und Fraport als Profiteure sinkender Ölpreise um bis zu 3 Prozent.
Im Software-Sektor herrschte nach den guten Zahlen von SAP und Atoss Software auch zu Wochenbeginn gute Laune. Beide Titel legten nochmals merklich zu, SAP an der Dax-Spitze um mehr als 5 Prozent und Atoss unter den stärksten Werten im Nebenwerteindex SDax um mehr als 8 Prozent. Mit Adesso , Nemetschek , Bechtle und Teamviewer waren weitere Software- und IT-Aktien unter den Gewinnern.
Die Streichung einer Kaufempfehlung durch die Berenberg Bank setzte die Papiere des Schmierstoffherstellers Fuchs unter Druck. Am MDax-Ende verloren sie 2,8 Prozent./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,99 % und einem Kurs von 82,40 auf Tradegate (27. Juli 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +6,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,42 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 181,57 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 210,00EUR was eine Bandbreite von +10,98 %/+42,10 % bedeutet.
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eigenartig, warum du jeglicher sachlicher diskussion aus dem weg gehst, statt dessen zur x-ten wiederholung zur schallplatte mit bekannten greifst
Ich hoffe das interessiert jemanden, es war etwas Arbeit.
10 Jahre Intraday-Daten, streng in zwei Hälften geprüft — was statistisch Erfolgreich ist im Daytrading
Datenbasis: Dukascopy 5-Minuten-Kurse, Jan 2016 bis Juli 2026, DAX / Dow / Nasdaq 100, je rund 2.700 Handelstage. Jedes Muster zweimal gerechnet: 2016–Juni 2021 und Juli 2021–2026. Was nur in einer Hälfte steht, ist unten aussortiert. Alle Zeiten Berlin, alle Zahlen brutto.
Hält in allen drei Indizes und beiden Zeiträumen
- 16–17 Uhr ist die schwächste Stunde des Tages.** In allen sechs Zellen negativ oder schwächster Wert. Praktisch: Limits legen statt kaufen.
- 17–18 Uhr ist positiv.** DAX Ø +0,010 %/Tag (Hit 53,8 %), Dow +0,012 % (53,6 %), Nasdaq +0,021 % (56,2 %). Größenordnung beachten: 0,01 % sind bei DAX 25.000 rund 2,5 Punkte — nach Kosten kein eigenständiges Setup.
- Der Vormittag taugt für US-Indizes nicht.** Nasdaq im Fenster 08:00–17:30 über 5 Jahre +8,7 % bei 30,8 % Drawdown, im Fenster 15:30–22:00 +50,7 %. Wer US-Indizes vormittags handelt, handelt Rauschen.
- Montag ist der beste Wochentag.** Nasdaq Ø +0,19 %/Tag (Hit 62,8 %), Dow +0,09 % (57,9 %), DAX +0,12 % (55,0 %). Im DAX liegt Mittwoch allerdings gleichauf.
- Montag nach roter Vorwoche ist besser als Montag generell.** DAX Ø +0,092 % gegen +0,053 %, Dow +0,140 % gegen +0,089 % (Fenster 15:30–22:00, je ~200 Fälle, beide Hälften). Der Montagseffekt ist eine Gegenbewegung, kein Momentum.
- Hoher VIX ist intraday ein Plus, kein Warnsignal.** DAX-Session bei VIX ≥ 25: Ø +0,104 % gegen +0,008 % darunter, in beiden Hälften. Dow bei VIX > 30: +0,33 % / +0,17 %. Nur fürs Halten über Nacht dreht es sich um.
- Kurzfristige Erschöpfung ist der einzige Filter, der überlebt.** Drei fallende Tagesschlusskurse in Folge → Long: in 6 von 6 Zellen über Baseline. Halten bis zum ersten grünen Schluss: Ø +0,50 %/Trade, Trefferquote 77 %, Ø 1,5 Tage. Dasselbe misst RSI2 < 10.
Durchgefallen
- MACD.** 1h-Kreuzung vor 17 Uhr: Dow −0,014 %, Nasdaq −0,006 % — beide schlechter als ungefiltert kaufen. Tages-Kreuzung in den 4 Tagen vor Montag: in 2 von 3 Indizes schlechter, Vorzeichenwechsel zwischen den Hälften. Auf Stündlicher Ebene widerspricht sich der Indikator sogar innerhalb desselben Index je nach Tageszeit.
- Candlestick-Muster.** 14 klassische Formationen mit Kontextbedingung (Hammer nur nach Rückgang usw.), 37.323 Beobachtungen, 8 Instrumente. Kein einziges Muster in allen drei Teilperioden über Baseline. Kurios: Bärische Muster (Shooting Star, Bearish Engulfing, Three Black Crows) hatten überwiegend **positive** Folgerenditen — als Verkaufssignal gelesen also systematisch falsch herum.
- Gewinnziele.** Sell-Limit auf die Dow-Session: Trefferquote steigt von 54 % auf bis zu 71 %, kumuliertes Ergebnis fällt um 24 Prozentpunkte über 10 Jahre. An Limit-Tagen schloss der Markt im Schnitt noch über dem Limit.
- Kerzenfarben als Signal.** P(grün | Vorstunde grün) = 52,30 %, P(grün | Vorstunde rot) = 52,25 %, n = 16.766. Kein Unterschied. Gilt genauso für die erste 5-Minuten-Kerze und für die Nacht davor.
- Der eigene Lieblingsfilter.** Zwei selbst gebaute Filter (Freitag raus, nur nach grüner erster US-Stunde) ergaben in-sample +161 % kumuliert. Out-of-sample auf 2016–21 angewendet: +34 %. Der Freitagsfilter kehrte sich sogar um — Freitag war dort die beste Nacht der Woche.
Einordnung und Kontext
- Bei 5 Wochentagen × 24 Stunden × 3 Indizes sind Zufallstreffer garantiert. Faustregel: Bei ~540 Beobachtungen je Wochentag liegt das 95-%-Rauschband bei rund ±4 Prozentpunkten um 50 % Trefferquote. 55 % ist grenzwertig, 63 % nicht.
- Alles ohne Spread und Gebühren gerechnet. Bei Effekten von 0,01–0,02 % pro Stunde entscheidet die Kostenseite, ob überhaupt etwas übrig bleibt.
- Was übrig blieb, ist parameterlos: Uhrzeit, Wochentag, Volatilitätsregime, Erschöpfung.
Keine finanziellen Sorgen, alles nur ein Spiel, Haus, Hof, Garten, Lebenserfahrung und ein grünes Depot – klingt nach einem beneidenswert entspannten Leben.
Da fragt man sich nur, warum jemand mit so viel Gelassenheit ausgerechnet in einem Börsenforum so verbissen, rechthaberisch und respektlos auftreten muss. Wer wirklich so entspannt ist, hat das doch gar nicht nötig.