ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für T-Mobile US auf 240 Dollar
- DZ Bank senkt Fair Value für T-Mobile US auf 240
- Einstufung bleibt auf Kaufen trotz gesenktem Wert
- Matthias Volkert nennt angepasste Bewertung
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US nach Zahlen zum zweiten Quartal von 250 auf 240 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Matthias Volkert begründete den niedrigeren fairen Wert mit angepassten Bewertungsparametern. Operativ behaupte das Unternehmen dank anhaltendem Kundenwachstum bei Mobilfunk und Breitband eine komfortable Position im US-Telekomsektor durch einen Vorsprung bei den Frequenzen, so der Experte in einer Studie am Montag./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie
Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 157,8 auf Tradegate (27. Juli 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um -6,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,58 %.
Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 168,69 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 257,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +41,13 %/+92,46 % bedeutet.
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Community Beiträge zu T-Mobile US - A1T7LU - US8725901040
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Im Q4 Rückkäufe von weiteren 3 Milliarden USD.
Nach guten Quartalszahlen weitet im Minus, nur wegen höheren Investitionen.