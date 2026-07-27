DZ Bank senkt fairen Wert für T-Mobile US auf 240 Dollar

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 157,8 auf Tradegate (27. Juli 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um -6,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,58 %.

Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 168,69 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 257,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +41,13 %/+92,46 % bedeutet.